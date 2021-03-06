Скатерть-Самобранка

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Даже дети просыпаются от этого аромата. 15 минут и все готово

Очень вкусный, шоколадный десерт Баядерка. Вам не потребуется ничего выпекать и вымешивать, все достаточно просто и быстро. А результат – просто роскошный, такой шоколадно-ореховый вкус с нотками ванилина, вас покорит.

 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

 

  • вода холодная, 100 мл;
  • сахар, 150 г;
  • масло сливочное, 120 г;
  • ванилин;
  • грецкие орехи, 150 г;
  • печенье по вкусу (затяжное), 200 г;
  • какао, 1 ст.л.

 

Для глазури нужно:

 

  • шоколад, плитка;
  • растительное масло, 3 ст.л.

 

Процесс приготовления

 

В воде размешиваем сахар и добавляем сливочное масло, ванилин.

 

Ставим на средний огонь и топим массу до однородности. Остужаем.

 

Орехи измельчайте на небольшие кусочки, почти в крошку.

 

Печенье также измельчаем блендером в крошку.

 

Совет: орехи берите любые по своему вкусу.

 

Печенье и орехи смешиваем и вливаем воду с маслом. Все очень тщательно перемешиваем до однородности.

 

Делим массу на 2 части и одну из них смешиваем с какао.

 

Совет: какао берите жирное, чтобы десерт был с ярким шоколадным вкусом.

 

Форму застилаем пергаментом, чтобы и бортики были закрыты.

Выкладываем шоколадную часть разравниваем, сверху выкладываем белую часть, разравниваем.

 

Топим любой шоколад по вкусу и смешиваем с растительным маслом.

Поливаем десерт и отправляем его в холодильник на несколько часов для застывания.

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