Даже дети просыпаются от этого аромата. 15 минут и все готово

Очень вкусный, шоколадный десерт Баядерка. Вам не потребуется ничего выпекать и вымешивать, все достаточно просто и быстро. А результат – просто роскошный, такой шоколадно-ореховый вкус с нотками ванилина, вас покорит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода холодная, 100 мл;
- сахар, 150 г;
- масло сливочное, 120 г;
- ванилин;
- грецкие орехи, 150 г;
- печенье по вкусу (затяжное), 200 г;
- какао, 1 ст.л.
Для глазури нужно:
- шоколад, плитка;
- растительное масло, 3 ст.л.
Процесс приготовления
В воде размешиваем сахар и добавляем сливочное масло, ванилин.
Ставим на средний огонь и топим массу до однородности. Остужаем.
Орехи измельчайте на небольшие кусочки, почти в крошку.
Печенье также измельчаем блендером в крошку.
Совет: орехи берите любые по своему вкусу.
Печенье и орехи смешиваем и вливаем воду с маслом. Все очень тщательно перемешиваем до однородности.
Делим массу на 2 части и одну из них смешиваем с какао.
Совет: какао берите жирное, чтобы десерт был с ярким шоколадным вкусом.
Форму застилаем пергаментом, чтобы и бортики были закрыты.
Выкладываем шоколадную часть разравниваем, сверху выкладываем белую часть, разравниваем.
Топим любой шоколад по вкусу и смешиваем с растительным маслом.Поливаем десерт и отправляем его в холодильник на несколько часов для застывания.
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