Скатерть-Самобранка

5 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Тесто замешивать не надо. Королевский десерт без лишней возни. Шоколадная ватрушка с вишней

Такой десерт вы точно оцените по вкусу: ватрушка с шоколадной крошкой и ароматной вишней – это очень нежный и вкусный, праздничный вариант сладкого. Попробуйте сделать и вы точно запишите этот рецепт в свое семейное меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 500 г;
  • сахар, 80 г;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • яйца, 2 шт;
  • вишня, 180 г.

Для приготовления шоколадной крошки необходимо:

  • какао, 1 ст.л;
  • мука, 2 ст.л;
  • сахар, 2 ст.л;
  • масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с сахаром, ванилином и перебиваем все блендером.

Форму застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом и обсыпаем мукой.

Выкладываем массу, сверху – вишню.

Соединяем муку с какао и сахаром.

В эту сухую смесь трем на терке сливочное масло и превращаем массу в крошку. Перетираем руками.

Высыпаем крошку на вишню.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 45 минут.

Тесто замешивать не надо. Королевский десерт без лишней возни. Шоколадная ватрушка с вишней

Остужаем ватрушку в форме, вынимаем, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Тесто замешивать не надо. Королевский десерт без лишней возни. Шоколадная ватрушка с вишней

Ссылка на первоисточник
Рецепты
1
Обсудить

Картина дня

наверх