Тесто замешивать не надо. Королевский десерт без лишней возни. Шоколадная ватрушка с вишней

Такой десерт вы точно оцените по вкусу: ватрушка с шоколадной крошкой и ароматной вишней – это очень нежный и вкусный, праздничный вариант сладкого. Попробуйте сделать и вы точно запишите этот рецепт в свое семейное меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

сахар, 80 г;

ванильный сахар по вкусу;

яйца, 2 шт;

вишня, 180 г.

Для приготовления шоколадной крошки необходимо:

какао, 1 ст.л;

мука, 2 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с сахаром, ванилином и перебиваем все блендером.

Форму застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом и обсыпаем мукой.

Выкладываем массу, сверху – вишню.

Соединяем муку с какао и сахаром.

В эту сухую смесь трем на терке сливочное масло и превращаем массу в крошку. Перетираем руками.

Высыпаем крошку на вишню.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 45 минут.

Остужаем ватрушку в форме, вынимаем, режем порционными кусочками и подаем к столу.