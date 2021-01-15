Тесто замешивать не надо. Королевский десерт без лишней возни. Шоколадная ватрушка с вишней

Такой десерт вы точно оцените по вкусу: ватрушка с шоколадной крошкой и ароматной вишней – это очень нежный и вкусный, праздничный вариант сладкого. Попробуйте сделать и вы точно запишите этот рецепт в свое семейное меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- сахар, 80 г;
- ванильный сахар по вкусу;
- яйца, 2 шт;
- вишня, 180 г.
Для приготовления шоколадной крошки необходимо:
- какао, 1 ст.л;
- мука, 2 ст.л;
- сахар, 2 ст.л;
- масло сливочное, 40 г.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с сахаром, ванилином и перебиваем все блендером.
Форму застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом и обсыпаем мукой.
Выкладываем массу, сверху – вишню.
Соединяем муку с какао и сахаром.
В эту сухую смесь трем на терке сливочное масло и превращаем массу в крошку. Перетираем руками.
Высыпаем крошку на вишню.
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 45 минут.
Остужаем ватрушку в форме, вынимаем, режем порционными кусочками и подаем к столу.
Свежие комментарии