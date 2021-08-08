Горсть фарша и кабачок. Готовим часто: быстрый, простой, и вкусный рецепт

Если вы ищете быстрый и простой, очень вкусный рецепт с фаршем и кабачками – это именно то, что вам нужно. Получается сытное, аппетитное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 150 г;

морковь и лук по 1 шт;

яйца, 5 шт;

кабачок, 300 г;

петрушка и укроп;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец;

мука, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке, солим, мешаем и оставляем.

Совет: натирать можно сразу в сито, чтобы стекал сок. Вместо кабачка берут цукини желтые или зеленые.

Морковь трем на крупной терке, зелень мелко режем, чеснок трем на мелкой терке.

Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.

Добавляем фарш – берите любой по своему вкусу, хорошо перемешиваем.

Вводим яйца и всыпаем муку, перемешиваем массу до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем тонкий слой теста.

Когда низ схватится, двумя лопатками сворачиваем рулет.

На освободившуюся часть сковороду вновь наливаем тесто, когда низ обжарится, опять сворачиваем рулет.

Таким образом делаем, пока не закончится все тесто.

В сковороду наливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и пропариваем 10 минут. Это я делаю для того, чтобы фарш гарантированно был готовым.