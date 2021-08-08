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Горсть фарша и кабачок. Готовим часто: быстрый, простой, и вкусный рецепт

Если вы ищете быстрый и простой, очень вкусный рецепт с фаршем и кабачками – это именно то, что вам нужно. Получается сытное, аппетитное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 150 г;

морковь и лук по 1 шт;

яйца, 5 шт;

кабачок, 300 г;

петрушка и укроп;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец;

мука, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке, солим, мешаем и оставляем.

Совет: натирать можно сразу в сито, чтобы стекал сок. Вместо кабачка берут цукини желтые или зеленые.

Морковь трем на крупной терке, зелень мелко режем, чеснок трем на мелкой терке.

Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.

Добавляем фарш – берите любой по своему вкусу, хорошо перемешиваем.

Вводим яйца и всыпаем муку, перемешиваем массу до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем тонкий слой теста.

Горсть фарша и кабачок. Готовим часто: быстрый, простой, и вкусный рецепт

Когда низ схватится, двумя лопатками сворачиваем рулет.

На освободившуюся часть сковороду вновь наливаем тесто, когда низ обжарится, опять сворачиваем рулет.

Таким образом делаем, пока не закончится все тесто.

В сковороду наливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и пропариваем 10 минут. Это я делаю для того, чтобы фарш гарантированно был готовым.

Горсть фарша и кабачок. Готовим часто: быстрый, простой, и вкусный рецепт

Подаю рулет в качестве закуски к разным гарнирам, с салатами из овощей. Кроме фарша можно готовить из обжаренных и остывших шампиньонов, рулет.

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