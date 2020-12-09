Холодец в бутылке: нарезанный кольцами, холодец станет украшением стола

Холодец в бутылке – настоящее украшение на вашем столе! Готовить его также, как и обычный традиционный холодец! Варим из курицы, свинины или же говядины.
Холодец в бутылке: ингредиенты
- 1 (одна) шт – куриных грудок
- 2 (две) шт – свиных ножек
- Пол морковки
- 1 (одна) шт – лука
- Соль и петрушка по вкусу
- 6 (шесть) шт – перца горошком
- 2 (две) шт – лаврового листа
- 3 (три) л – воды
Холодец в бутылке: рецепт
- Я готовлю из свиных ножек и куриной грудки. Холодец получается очень мясным и невероятно вкусным
- Мясо промойте тщательно
- Овощи крупно нарежьте
- Ножки поставьте вариться. Добавьте к ним овощи и варите три часа. После чего добавьте грудку и варите еще один час
- Все ингредиенты выньте из бульона. А сам бульон остудите до теплой температуры. У пластиковой бутылки отрежьте горлышко. Нам нужна будет нижняя часть – стакан
- Мясо снимите с костей. Курицу разберите на волокна. Добавьте измельченный чеснок. Разложите массу по формам и залейте бульоном. Уберите в холодильник до полного застывания
Холодец в бутылке готов!
Я не добавляла желатин. В ножках и так много сухожилий, они и дают такой результат. Бутылку разрежьте с двух сторон и выньте холодец и положите на тарелку. Оригинальная подача этого полезного и вкусного блюда.На здоровье.
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