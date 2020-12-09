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Холодец в бутылке: нарезанный кольцами, холодец станет украшением стола

Холодец в бутылке – настоящее украшение на вашем столе! Готовить его также, как и обычный традиционный холодец! Варим из курицы, свинины или же говядины.

Холодец в бутылке: ингредиенты

Холодец в бутылке

  1. 1 (одна) шт – куриных грудок
  2. 2 (две) шт – свиных ножек
  3. Пол морковки
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. Соль и петрушка по вкусу
  6. 6 (шесть) шт – перца горошком
  7. 2 (две) шт – лаврового листа
  8. 3 (три) л – воды

Холодец в бутылке: рецепт

Холодец в бутылке

  • Я готовлю из свиных ножек и куриной грудки. Холодец получается очень мясным и невероятно вкусным
  • Мясо промойте тщательно
  • Овощи крупно нарежьте
  • Ножки поставьте вариться. Добавьте к ним овощи и варите три часа. После чего добавьте грудку и варите еще один час
  • Все ингредиенты выньте из бульона. А сам бульон остудите до теплой температуры. У пластиковой бутылки отрежьте горлышко. Нам нужна будет нижняя часть – стакан
  • Мясо снимите с костей. Курицу разберите на волокна. Добавьте измельченный чеснок. Разложите массу по формам и залейте бульоном. Уберите в холодильник до полного застывания

Холодец в бутылке готов!

Холодец в бутылке

Я не добавляла желатин. В ножках и так много сухожилий, они и дают такой результат. Бутылку разрежьте с двух сторон и выньте холодец и положите на тарелку. Оригинальная подача этого полезного и вкусного блюда.

На здоровье.

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