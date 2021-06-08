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Греческий пирог со шпинатом. Сочная начинка и аппетитная корочка понравятся всем, кто его попробует

Греческий пирог со шпинатом станет одним из любимых блюд в Вашем доме. Такой пирог очень легко приготовить, а его вкус запомнится вам надолго.

Греческий пирог со шпинатом: ингредиенты

Греческий пирог со шпинатом

  1. Шпинат — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Тесто Фило — 500 гр. (пятьсот  грамм)
  3. Сыр Фета — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Яйца — 8-10 штук (восемь-десять штук)
  5. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Зелёный лук — 100 гр. (сто грамм)
  7. Зелень — один пучок
  8. Перец, соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  •  Шпинат измельчите мелкими кусочками, измельчите зелень и зелёный лук, добавьте к шпинату.
  • Натрите на крупной тёрке сыр и добавьте к зелени.
  • Куриные яйца вбейте в чашку и взбейте при помощи вилки. Вылейте эту смесь к начинке, добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте.
  • Возьмите форму для выпечки, смажьте маслом и выложите тесто в форму в виде конверта. Пять листов теста уложите на дно, каждый смажьте маслом. Выложите сверху 1/3 часть начинки и разровняйте. затем ещё несколько листов теста, промазанных маслом и ещё один слой начинки. Затем ещё тесто и оставшаяся начинка. Сверху выложите оставшиеся листы и те куски, что свисали  с боков формы. Нарежьте порционными кусками, но не до конца.
  • Отправьте пирог на один час в разогретую до 190 градусов духовку.

Греческий пирог со шпинатом — очень вкусный и сочный.

Греческий пирог со шпинатом. Сочная начинка и аппетитная корочка понравятся всем, кто его попробует 4

Готовьте  на здоровье!

 

 

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