Греческий пирог со шпинатом. Сочная начинка и аппетитная корочка понравятся всем, кто его попробует

Греческий пирог со шпинатом станет одним из любимых блюд в Вашем доме. Такой пирог очень легко приготовить, а его вкус запомнится вам надолго.
Греческий пирог со шпинатом: ингредиенты
- Шпинат — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Тесто Фило — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сыр Фета — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 8-10 штук (восемь-десять штук)
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Зелёный лук — 100 гр. (сто грамм)
- Зелень — один пучок
- Перец, соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Шпинат измельчите мелкими кусочками, измельчите зелень и зелёный лук, добавьте к шпинату.
- Натрите на крупной тёрке сыр и добавьте к зелени.
- Куриные яйца вбейте в чашку и взбейте при помощи вилки. Вылейте эту смесь к начинке, добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте.
- Возьмите форму для выпечки, смажьте маслом и выложите тесто в форму в виде конверта. Пять листов теста уложите на дно, каждый смажьте маслом. Выложите сверху 1/3 часть начинки и разровняйте. затем ещё несколько листов теста, промазанных маслом и ещё один слой начинки. Затем ещё тесто и оставшаяся начинка. Сверху выложите оставшиеся листы и те куски, что свисали с боков формы. Нарежьте порционными кусками, но не до конца.
- Отправьте пирог на один час в разогретую до 190 градусов духовку.
Греческий пирог со шпинатом — очень вкусный и сочный.
Готовьте на здоровье!
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