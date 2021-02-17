Блюда в духовке: 10 сытных и вкусных блюд, которые можно быстро приготовить в духовке

Блюда в духовке отличаются особым ароматом. Приготовление таких блюд имеет ряд преимуществ: они более полезнее, чем жареные. Запекание в духовке не требует постоянного участия повара. Рецепты для духовки бывают самыми разными :мясными блюдами, овощными, грибными и тд. Сегодня,, я расскажу вам, о самых вкусных и простых блюдах в духовке!

Блюда в духовке: Самая ленивая пицца на батоне

Простая, быстрая и невероятно вкусная закуска на батоне! Приготовите вы ее за считанные минуты!

Подготовим следующие ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — твердого сыра 300 (триста) гр — колбасы 2 (две) шт — помидоров 1 (одна) шт — батона 4 (четыре) ст. ложки — майонеза 4 (четыре) ст. ложки — кетчупа зелень по вкусу

Рецепт приготовления простого блюда в духовке:

Нарежьте батон ломтиками

Сыр натрите на терке крупой

Колбасу нарежьте мелким кубиком

Помидор тоже нарежьте кубиком

Все ингредиенты (кроме батона), смешайте с майонезом и кетчупом. И перемешайте в однородную массу

Выложите получившуюся массу на ломтики батона

Переложите нашу мини — пиццу на противень, предварительно смазанный растительным маслом и отправьте запекаться в разогретую сковороду до 180 градусов на треть часа. Подавать блюдо в горячем виде! . На самом деле, с начинкой можно экспериментировать. Например, добавить ветчину, вместо колбасы. Или копченую колбасу, вместо вареной. Можно и куриное мясо, предварительно отварите его только. Также с добавлением консервированной кукурузы, пицца вкусная. Для любителей грибов — можно и грибы. Как видите огромное разнообразие ингредиентов можно употребить в этом невероятно вкусном и простом блюде в духовке! Особенно порадуются ваши детки! На здоровье!

Куриные рулетики со сливочным сыром в беконе.

Невероятно вкусное блюдо в духовке. Отличный вариант для праздничного стола. Наши рулетики выглядят очень аппетитно. Ну а вкус их — непередаваемый! Это нужно пробовать самому. Рецепт очень прост, под силу даже начинающей хозяюшке, которой нужно удивить гостей!

Необходимые ингредиенты:

300 (триста) гр — сливочного сыра 400 (четыреста) гр — куриного филе 200 (двести) гр — бекона специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарежьте тонкими пластинами, отбейте тихонько при помощи столового молоточка. Посыпьте ее солью, перцем и специями по вкусу

С одной стороны намажьте их сыром, сверните рулетик внутрь сыром. Оберните его полоской бекона

Переложите рулетики в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом, или же застелите ее пергаментной бумагой. Посыпьте рулетики специями по желанию. И отправьте их запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовой печи. Возможно, вам понадобится меньше времени. Аромат на кухне стоит изумительный! Значит блюдо готово. Скорее торопитесь его отведать, это вкусное блюдо в духовке! Сытно, полезно и вкусно! На здоровье!

Картошка с курицей в сметане.

Это блюдо идеальный вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Ингредиенты все доступные. Рецепт очень прост. Результат порадует вас!

Подготовим необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — лесных грибов (можно и шампиньоны) 400 (четыреста) гр — куриного филе 250 (двести пятьдесят) гр — картофеля 150 (сто пятьдесят) мл — воды 80 (восемьдесят) гр — муки 60 (шестьдесят) гр — твердого сыра 40 (сорок) гр — сметаны 2 (две) шт — лука 2 (два) зубчика — чеснока соль по вкусу специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Филе курицы промойте и нарежьте средними кусочками

В глубокой посуде смешайте муку, соль, перец и специи. Обваляйте мясо в этой смеси, и обжарьте на растительном масле

Лук нашинкуйте мелко и обжарьте

Добавьте затем мелко нарезанные грибы и томите до готовности

Картофель нарежьте кружочками, либо кубиками. Выложите все ингредиенты в форму для запекания смазанную растительным маслом

Сметану смешайте с водой, измельченным чесноком, специями и зеленью по вкусу

Отправьте наше блюдо в духовку при температуре 230 градусов на 40 минут. Подавать блюдо горячим! На здоровье!

Быстрый наливной пирог с капустой в духовке.

Сейчас наливные пироги очень распространены. Во — первых, они получатся невероятно нежными, и во — вторых, готовить их очень просто. Для этого не нужен опыт хозяйки. Поэтому, каждая хозяюшка сможет порадовать свою семью этим лакомством!

Подготовьте следующие ингредиенты:

полтора стакана — муки полтора стакана — кефира 3 (три) шт — яиц 1 (одна) ч. ложка — соли (на тесто) пол ч. ложки — соды (на тесто) 1 (одна) шт — капусты 100 (сто) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

Возьмите небольшой вилок капусты. Нашинкуйте ее мелко. Посолите. И перетрите руками, чтобы сок выделился

Готовим тесто. Яйца, соль, кефир взбейте. Вместо кефира можете смело брать и сметану

Муку смешайте с содой, и добавьте в кефирную нашу смесь. Тесто должно получиться полужидким, как на оладушки

Капусту отожмите от лишней жидкости, и выложите в форму, где будете печь пирог

Сливочное масло растопите, и полейте им капусту

Залейте все тестом и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Или минут 40. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Пирог должен зарумяниться. Переверните его перед подачей, и наслаждайтесь этим вкусным блюдом в духовке! На здоровье!

Блюда в духовке: Куриное филе с грибами по-французски.

Блюдо по истине изысканное. Очень нежное и сочное. Отличный вариант блюда в духовке и для праздничного стола! И для романтического ужина под бутылочку хорошего вина!

Необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — шампиньонов 400 (четыреста) гр — куриного филе 250 (двести пятьдесят) гр — майонеза 100 (сто) гр — твердого сыра 2 (две) шт — картофеля 2 (две) шт — помидоров 1 (одна) шт — лука

Рецепт приготовления:

Грибы промойте тщательно, нарежьте их пластинами

Лук мелко нарежьте

Лук и грибы обжарьте на растительном масле

Филе курицы нарежьте вдоль на пластины и слегка отбейте при помощи кухонного молоточка. Поперчите их, посолите немного

Форму для запекания смажьте растительным маслом

Выкладывайте слоями: курица, майонез, картофель нарезанный, можно полукружочками). майонез, грибы, лук, майонез, помидоры, и майонез. Посыпать тертым сыром

Отправьте наше блюдо, накройте его крышкой, в разогретую духовку до 200 градусов на сорок минут. Потом крышку откройте, и оставьте блюдо в духовке еще на 10 минут. Перед подачей блюдо посыпьте любимой зеленью. Подавать вкусное блюдо в духовке горячим! На здоровье!

Куриные ножки в горчично-медовом маринаде в духовке.

Очень вкусное блюдо. Готовить совершенно не сложно. Порадуйте своих домочадцев и гостей вкусной курочкой!

Ингредиенты:

100 (сто) мл — жидкого меда 8 (восемь) шт — куриных ножек 4 (четыре) ст. ложки — дижонской горчицы 4 (четыре) ст. ложки — белого винного уксуса 2 (два) зубчика — чеснока соль по вкусу соевый соус по вкусу 2 (две) ст. ложки — растительного масла черный свежемолотый перец по вкусу кинза и петрушка по вкусу

Рецепт приготовления:

Острием ножа в ножках сделайте проколы и сложите их в глубокую посуду

Горчицу, мед, белый винный уксус, подсолнечное масло, чеснок измельченный, соевый соус, соль, черный перец смешайте и перемешайте до однородной массы. Получившейся массой обильно намажьте ножки, прикройте фольгой и отправьте мариноваться в холодильник на всю ночь

Переложите ножки в форму, смазанную растительным маслом и отправьте в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 40 минут

Проверять готовность блюда в духовке так: Проколите ножку кончиком ножа, если выделится прозрачная жидкость, оно готово. Перед подачей посыпьте это вкусное блюдо в духовке порубленной зеленью. Хорошо с картофелем, рисом, макаронами, овощами. Готовьте на здоровье!

Мясо «Гармошка» с помидорами в духовке.

Отличный вариант подачи мяса на праздничный стол. Блюдо выглядит очень аппетитно. Улетит оно со стола за считанные минуты!

Подготовьте необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — свиной или же говяжьей вырезки 200 (двести) гр — твердого сыра 3 (три) зубчика — чеснока 2 (две) шт — помидоров

На маринад:

2 (две) ст. ложки — оливкового масла или растительного 3 (три) ст. ложки — соевого соуса 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока 1 (одна) ст. ложка — горчицы

Рецепт приготовления:

Нам потребуется плотный, ровный кусок мяса, желательно прямоугольной формы. Поперек на мясе сделайте надрезы, но до конца не дорезая

Сделаем маринад. Все сопутствующие для него ингредиенты смешайте

Намажьте маринадом мясо, со всех сторон и обильно. Отправьте его мариноваться в холодильник на всю ночь

Сыр нарежьте ломтиками

Помидоры нарежьте кружочками

Чеснок измельчите

В надрезы мяса положите помидор, сыр и чеснок. Заверните мясо в фольгу и положите на противень, отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час. Перед подачей можно украсить зеленью. Можно приготовить как на моём снимке. Картофель выложить по кругу. И сразу вам мясо с гарниром. Пальчики оближешь! Вкусное блюдо в духовке выглядит очень эффектно!

Пикантная буженина из свинины в рукаве.

Невероятно вкусное блюдо. Буженина получается очень нежной и сочной. При подаче смотрится эффектно. Приготовить это вкусное блюдо в духовке тоже не сложно!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) л — воды 1 (один) кг — свинины 3 (три) шт — лаврового листа 10 (десять) шт — черного перца горошком 1 (одна) ст. ложка — соли 1 (одна) ч. ложка — красного молотого перца

Рецепт приготовления:

Сначала приготовим маринад. В небольшую кастрюлю налейте воды. Туда добавьте соль (соотношение такое: столовая ложка соли на литр воды), перец горошком, лавровый лист

Можно добавить и любимые приправы, как говорится на вкус и цвет…Доведите маринад до кипения. Варите минут семь. Остудите. Опустите свинину в маринад, отправьте в холодильник на 24 часа

Мясо замариновалось. Посыпьте его травами любимыми, сухими специями. Положите мясо в рукав для выпекания, и на противень, затем в духовку в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 80 минут. Это невероятно вкусное блюдо готово. Как видите, совсем не сложно приготовить такую аппетитную закуску в домашних условиях. Маринад тоже не сложный. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Запеканка «Нежная» из творога.

Очень нежный и вкусный десерт. Вы влюбитесь в этот вкус с первого раза. А для детей это лакомство станет любимым!

Подготовим необходимые ингредиенты:

450 (четыреста пятьдесят) гр — обезжиренного творога 300 (триста) гр — 15 % сметаны 100 (сто) гр — сахара 2 (две) шт — яиц 2 (две) шт — яичного белка 2 (две) ст. ложки — манной крупы пол чайной ложки — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

В чашу блендера выложите манную крупу, яйцо, творог, желтое от одного яйца, сметану, ванильный сахар и обычный сахар. Взбивайте все до однородной массы

Отдельно взбейте два белка до устойчивых пиков и соедините эту массу с творожной

Форму смажьте маслом, обсыпьте сухарями, а лишние крошки стряхните. Заполните форму нашей массой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на час. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Возможно вам понадобится меньше времени! После того, как отключите духовку, наш десерт сразу не вытаскивайте. Минут 15 пусть постоит, она должна немного остывать именно в тепле. Это очень важный момент

При подаче полейте запеканку любимым вареньем, или джемом. Можно посыпать шоколадной стружкой. Или же украсить любимыми ягодами и фруктами. Очень полезное блюдо в духовке! На здоровье! Как видите не так сложно готовить простые блюда в духовке, из вполне доступных ингредиентов! Немного вашего времени и можно накормить свое семейство!

Лосось под чесночно-лимонным маринадом.

Будем запекать в фольге, она не даст получиться рыбе сухой. Лосось сохранит все вкусы и ароматы нашего необычайно вкусного маринада! Отличный вариант вкусного блюда в духовке для романтического ужина, под бутылочку шампанского или хорошего вина!

Подготовим следующие ингредиенты:

пол стакана — белого сухого вина 800 (восемьсот) гр — филе лосося 1 (одна) шт — лимона 1 (один) зубчик — чеснока 50 (пятьдесят) гр — тертого имбиря сахар по вкусу черный молотый перец по вкусу соль по вкусу 1 (одна) ст. ложка — уксуса

Рецепт приготовления: