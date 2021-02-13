Это очень вкусно. Готовьте этот потрясающий рецепт без духовки. И почему я раньше так не готовила

Молочно – цитрусовый десерт не только получается очень вкусным и ароматным, но и красивым. Поэтому я готовлю его даже на праздники и подаю детям на дни рождения. Апельсины вы можете заменить и другими фруктами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

апельсины чищенные, 3 шт;

йогурт, 800 г;

молоко, 200 мл;

агар-агар, 12 г и 15 г.

Процесс приготовления

Очищаем апельсины от кожуры и белой части, режем кусочками и измельчаем при помощи блендера.

Сок смешиваем с агар-агаром и нагреваем до кипения. Варим 2 минуты.

Молоко смешиваем с агаром, варим после закипания 3 минуты.

Снимаем кастрюлю с молоком с плиты и вливаем йогурт, перемешивая.

Когда апельсиновая масса остыла до комнатной температуры, берем форму и частями выливаем апельсин и молочную смесь.

Получается мраморный десерт, который накрываем крышкой и отправляем в холодильник застывать. Лучше всего, оставить на ночь.

Я еще делала с персиком и молоком и йогуртом – получилось очень вкусно и ароматно.