Такую очень простую и забытую советскую закуску из лука любят готовить мои родители: вкусно, сытно, дешево

Иной раз так хочется чего-то простого и вкусного, что можно приготовить быстро и без лишних хлопот на кухне.

Сегодня хочу поделиться с вами одним старым, еще с советских временем рецептом закуски из лука – готовим просто, быстро, а получается вкусно и очень полезно. Мои родители часто ее готовили и в детстве я очень любила такое блюдо кушать просто так с хлебом, да еще и в студенческие годы, я сама ее частенько готовила.

Для приготовления нам потребуются такие ингредиенты:

лук, 2 – 3 шт;

томатная паста, — 1.5 ст.л;

соль и сахар по вкусу;

масло нерафинированное по вкусу.

Процесс приготовления

Лук мелко режем ножом – именно режем, а не трем и не измельчаем при помощи блендера.

Заливаем на пару минут кипятком, чтобы удалить резкую горечь и сливаем воду, откинув лук на сито.

Совет: если вы любите более мягкий, не хрустящий лук, тогда подержите его в кипятке дольше.

Промываем лук под холодной водой, даем хорошо стечь и выкладываем в емкость.

Теперь солим по вкусу, всыпаем сахар, кладем томатную пасту и вливаем немного растительного масла. Все хорошо перемешиваем и все, закуска готова.

Лучше берите качественное, нерафинированное подсолнечное масло – оно придает блюду его неповторимый вкус и аромат, никакое оливковое масло его не заменит.