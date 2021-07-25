Каждый год готовлю двойную порцию. Семья в восторге: хрустящие и ароматные огурчики на зиму

Хрустящие, ароматные, пикантные огурчики на зиму, станут вашим любимым рецептом. Готовится все просто и быстро, можно сделать много банок за раз. Горчичный маринад сделает заготовку очень оригинальной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-огурцы, 4 кг;
-масло растительное, 100 мл;
-соль, 80 г;
-сахар, 120 г;
-уксус 9 %, 200 мл;
-горчица в зернах, 20 г;
-чеснок, 4 головки;
-перец, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и если они вялые, заливаем холодной и чистой водой на несколько часов.
Совет: лучше берите небольшие огурчики, чтобы порезать их на маленькие кружочки, так салат будет лучше.
Режем их на не крупные кружочки.
Для маринада смешиваем уксус и растительное масло, сахар и соль, горчицу и тертый чеснок.
Заливаем огурцы маринадом, перемешиваем и оставляем на 3 – 5 часов при комнатной температуре.
Периодически перемешиваем.
Раскладываем салат в банки, уплотняем и заливаем маринадом. Накрываем крышками.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце, заливаем теплой водой банки по плечики.
Стерилизуем с момента закипания воды в течение 8 минут (0.5 л), 10 минут – 1 л банки.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем, оставляем остывать.
Храним салат в подвале или в кладовке.
При подаче можно полить салат нерафинированным растительным маслом, добавить зелень, будет еще вкуснее и ароматнее.
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