Торт Сказка. Изумительный вкус лакомства вас удивит, ведь готовить его очень просто

Торт Сказка удивительно лёгок в приготовлении. Вкус этого десерта запомнится Вам надолго и Вы ещё не раз воспользуетесь этим рецептом.
Торт Сказка: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Кефир — 2 ст. (два стакана)
- Сахар 2 ст. (два стакана)
- Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Разрыхлитель — один пакетик
Крем:
- Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
- Сметана — 0,5 л. (пол литра)
- Жареный миндаль — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Плитка шоколада — 1/2 (половина плитки)
- По горке чернослива, изюма и кураги
Пошаговое приготовление:
- Смешайте вместе муку, кефир, сахар, яйца, мёд и разрыхлитель. Взбейте миксером, разделите тесто на две части и выпеките в духовке два коржа.
- Остудите готовые коржи и разделите на две части.
- Пока коржи будут печься, прокрутите через мясорубку курагу, чернослив и изюм, перемешайте, мелко нарубите миндаль.
- Чтобы приготовить крем сметану смешайте с сахаром. Тщательно взбейте и дайте постоять, чтобы сахар растаял, перемешайте ещё раз.
- Шоколад натрите на мелкой тёрке и смешайте с 1/4 частью измельчённого миндаля.
- Крем намажьте на охлаждённые коржи.
- Первый слой: корж, крем и слой орехов, сверху кладите корж.
- Второй слой: масса из сухофруктов, затем полейте кремом, а сверху орехи, затем — корж.
- Третий слой: крем и орехи, верху последний корж.
- Четвёртый слой: намажьте остатки крема, а сверху обильно посыпьте орехами и шоколадом.
- Готовому торту дайте немного постоять, чтобы он пропитался и поместите в холодильник.
Торт Сказка полностью соответствует своему названию.
Пеките на здоровье!
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