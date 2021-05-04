Торт Сказка. Изумительный вкус лакомства вас удивит, ведь готовить его очень просто

Торт Сказка удивительно лёгок в приготовлении. Вкус этого десерта запомнится Вам надолго и Вы ещё не раз воспользуетесь этим рецептом.

Торт Сказка: ингредиенты

Тесто:

Мука — 2 ст. (два стакана) Кефир — 2 ст. (два стакана) Сахар 2 ст. (два стакана) Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки) Яйца — 2 шт. (две штуки) Разрыхлитель — один пакетик

Крем:

Сахар — 1/2 ст. (половина стакана) Сметана — 0,5 л. (пол литра) Жареный миндаль — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Плитка шоколада — 1/2 (половина плитки) По горке чернослива, изюма и кураги

Пошаговое приготовление:

Смешайте вместе муку, кефир, сахар, яйца, мёд и разрыхлитель. Взбейте миксером, разделите тесто на две части и выпеките в духовке два коржа.

Остудите готовые коржи и разделите на две части.

Пока коржи будут печься, прокрутите через мясорубку курагу, чернослив и изюм, перемешайте, мелко нарубите миндаль.

Чтобы приготовить крем сметану смешайте с сахаром. Тщательно взбейте и дайте постоять, чтобы сахар растаял, перемешайте ещё раз.

Шоколад натрите на мелкой тёрке и смешайте с 1/4 частью измельчённого миндаля.

Крем намажьте на охлаждённые коржи.

Первый слой: корж, крем и слой орехов, сверху кладите корж.

Второй слой: масса из сухофруктов, затем полейте кремом, а сверху орехи, затем — корж.

Третий слой: крем и орехи, верху последний корж.

Четвёртый слой: намажьте остатки крема, а сверху обильно посыпьте орехами и шоколадом.

Готовому торту дайте немного постоять, чтобы он пропитался и поместите в холодильник.

Торт Сказка полностью соответствует своему названию.

Пеките на здоровье!