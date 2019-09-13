Запеченная свиная грудинка — превосходная холодная закуска

ИНГРЕДИЕНТЫ:

свиная грудинка (бекон) — несколько небольших кусков

чеснок

соль,

специи: розмарин, тмин, черный перец, паприка,

душистый перец, хмели-сунели



Приготовление:

Промыть куски мяса холодной водой, насухо обтереть бумажной салфеткой, чтобы не осталось лишней влаги. Мясо должно быть абсолютно сухим. Чеснок очистить, дольки нарезать толстыми пластинами.

Каждый кусок грудинки посолить по вкусу, обмазать выбранной специей сверху или со всех сторон — по желанию. На фото грудинка с паприкой, тмином и хмели-сунели.

Уложить на закрытый фольгой противень и убрать в хорошо разогретую духовку. Запекать небольшие куски грудинки следует около 25-30 минут при средней температуре. Вынуть противень из духовки, на каждый кусочек мяса выложить пластинки чеснока.

Снова убрать в духовку и запекать до готовности. Проверить ее можно так: достать мясо из духовки и отрезать острым ножом тонкий кусочек. На срезе будет видна степень готовности блюда. Запеченная грудинка должна остынуть при комнатной температуре, а затем её можно убрать в холодильник на пару часов, и после этого есть.

Как видите, приготовление грудинки — это просто. Кроме того, вы можете взять абсолютно любые специи и придать желаемый вкус мясу.

Хотите остроты — добавьте больше чили-перца (за 10 минут до готовности можно также промазать верх куска грудинки давленым чесноком). Пряности придаст хмели-сунели, тмин, душистый перец. Можно также положить на куски мяса сверху веточку розмарина или лавровый лист. А можно готовить вовсе без специй, достаточно просто посолить. Экспериментируйте — и каждый раз наслаждайтесь новым вкусом!