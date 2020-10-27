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Свинина в кисло-сладком соусе: оригинально, быстро и вкусно!

Свинина в кисло-сладком соусе! Хотите разнообразить свое меню интересным мясным блюдом и записать рецепт в вашу кулинарную книгу? Предлагаем вам приготовить свинину в кисло-сладком соусе. Это блюдо имеет корни восточной кухни. Приготовьте его по данному пошаговому рецепту, и вы сможете удивить своих домочадцев нежным и нестандартным вкусом этого блюда.

Свинина в кисло-сладком соусе: ингредиенты

Свинина в кисло-сладком соусе

  • свинина – полкило
  • морковь – 1 шт.
  • перец болгарский – 2 шт.
  • перец «чили» — 1 шт.
  • соевый соус – 60 мл
  • рисовый уксус – 30 мл
  • вода – полстакана
  • сахар – 75 г
  • крахмал – 60 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • имбирь – 2 см в длину

Свинина в кисло-сладком соусе: пошаговый рецепт приготовления

  • Взять мясо, хорошенько промыть его под проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать вдоль, тонкими пластами. Выложить в глубокую емкость, полить половиной порции соевого соуса.
  • Чеснок очистить от шелухи и пропустить через чеснокодавилку. Выложить на мясо. Все перемешать и оставить на полчаса, чтобы мясо немного промариновалось.
  • Взять перец, помыть, удалить сердцевину и семечки и измельчить.
  • Очистить имбирь и измельчить вместе с перцем «чили».
  • Чтобы получить соус для свинины нужно в миске смешать соевый соус, уксус, сахар, крахмал и воду.
  • В сковороде нагреть растительное масло (но не до кипения).
  • Взять морковь, почистить, помыть и выложить в сковороду. Обжаривать буквально несколько минут, затем добавить измельченные болгарский перец и имбирь, хорошенько перемешать и тушить до полуготовности.

Свинина в кисло-сладком соусе

  • Шумовкой освободить сковороду от овощей и выложить туда мясо. Прожарить его со всех сторон. Когда появится румяная корочка, добавить перец «чили», полуготовые овощи и подготовленный соус. Все хорошенько перемешать и тушить около 3 минут. Нужно следить, чтобы соус не стал подгорать.
  • Свинина готова. Подавать нужно в горячем виде с каким-нибудь гарниром.

Зовите своих домочадцев к столу на дегустацию этого вкуснейшего блюда.

Свинина в кисло-сладком соусе: готова

Приятного аппетита!

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