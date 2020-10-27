Свинина в кисло-сладком соусе: оригинально, быстро и вкусно!

Свинина в кисло-сладком соусе! Хотите разнообразить свое меню интересным мясным блюдом и записать рецепт в вашу кулинарную книгу? Предлагаем вам приготовить свинину в кисло-сладком соусе. Это блюдо имеет корни восточной кухни. Приготовьте его по данному пошаговому рецепту, и вы сможете удивить своих домочадцев нежным и нестандартным вкусом этого блюда.

Свинина в кисло-сладком соусе: ингредиенты

свинина – полкило

морковь – 1 шт.

перец болгарский – 2 шт.

перец «чили» — 1 шт.

соевый соус – 60 мл

рисовый уксус – 30 мл

вода – полстакана

сахар – 75 г

крахмал – 60 г

чеснок – 3 зубчика

имбирь – 2 см в длину

Свинина в кисло-сладком соусе: пошаговый рецепт приготовления

Взять мясо, хорошенько промыть его под проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать вдоль, тонкими пластами. Выложить в глубокую емкость, полить половиной порции соевого соуса.

Чеснок очистить от шелухи и пропустить через чеснокодавилку. Выложить на мясо. Все перемешать и оставить на полчаса, чтобы мясо немного промариновалось.

Взять перец, помыть, удалить сердцевину и семечки и измельчить.

Очистить имбирь и измельчить вместе с перцем «чили».

Чтобы получить соус для свинины нужно в миске смешать соевый соус, уксус, сахар, крахмал и воду.

В сковороде нагреть растительное масло (но не до кипения).

Взять морковь, почистить, помыть и выложить в сковороду. Обжаривать буквально несколько минут, затем добавить измельченные болгарский перец и имбирь, хорошенько перемешать и тушить до полуготовности.

Шумовкой освободить сковороду от овощей и выложить туда мясо. Прожарить его со всех сторон. Когда появится румяная корочка, добавить перец «чили», полуготовые овощи и подготовленный соус. Все хорошенько перемешать и тушить около 3 минут. Нужно следить, чтобы соус не стал подгорать.

Свинина готова. Подавать нужно в горячем виде с каким-нибудь гарниром.

Зовите своих домочадцев к столу на дегустацию этого вкуснейшего блюда.

Свинина в кисло-сладком соусе: готова

Приятного аппетита!