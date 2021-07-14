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Заводы снова отдыхают! Черничное мороженное из 3 ингредиентов за 5 минут

Такой вкусный десерт будем готовить только из натуральных продуктов. Чернику можно заменить любой другой ягодой или кусочками свежих фруктов. Если будете делать зимой, добавляйте замороженную ягоду или фрукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сливки жирные, 500 мл;
  • сгущенка, ½ банки;
  • черника, 1 стакан;
  • печенье по форме.

Процесс приготовления

Хорошо охлажденные сливки и взбиваем до густой и пышной массы. Процесс занимает не меньше 4 минут.

Вливаем сгущенку и взбиваем до однородности.

Совет: сгущенку вливайте тонкой струйкой, чтобы она не нарушила пышность сливок.

Добавляем мятую чернику и взбиваем до однородности массы.

Заводы снова отдыхают! Черничное мороженное из 3 ингредиентов за 5 минут

Совет: помять можно часть ягод, а вторую часть добавляем целой ягодой.

В форму укладываем печенье и наливаем массу, накрываем печеньем.

Заводы снова отдыхают! Черничное мороженное из 3 ингредиентов за 5 минут

Отправляем мороженое в морозильную камеру до полного застывания. Это занимает около 3 – 4 часов.

Вынимаем десерт, переворачиваем форму и режем порционными кусками между печеньем.

Заводы снова отдыхают! Черничное мороженное из 3 ингредиентов за 5 минут

Холодная сладость будет настоящим мороженым, которое сегодня почти нигде в магазинах не встретишь.

Заводы снова отдыхают! Черничное мороженное из 3 ингредиентов за 5 минут

Можно использовать сгущенку вареную, но тогда вместо ягод, лучше добавить кусочки шоколада, так получается гораздо вкуснее.

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