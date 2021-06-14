Пикантный салат Мексика. Варить ничего не надо

Пикантный салат Мексика вы можете употреблять не только каждый день, но и украсить им свой праздничный стол.

Пикантный салат Мексика: ингредиенты

Сыр — 200 гр. (двести грамм) Колбаса копчёная — 200 гр. (двести грамм0 Помидоры — 3 шт. (три штуки0 Перец болгарский — 2 шт. (две штуки) Огурец солёный — 1 шт. (одна штука) Зелёный лук — один пучок Кукуруза — одна банка Майонез Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Колбасу нарежьте соломкой и отправьте в миску.

Перец, желательно разных цветов, нарежьте кубиками и отправьте в миску с колбасой.

Помидоры нарежьте четвертинками, солёный огурец — соломкой и добавьте к салату.

Затем в салат добавьте мелко нарезанный зелёный лук и консервированную кукурузу.

В конце в салат выложите тёртый на крупной тёрке сыр.

Приправьте салат солью и перцем, добавьте майонез и перемешайте.

Пикантный салат Мексика — сытный и интересный.

Готовьте на здоровье!