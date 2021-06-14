Пикантный салат Мексика. Варить ничего не надо

Пикантный салат Мексика вы можете употреблять не только каждый день, но и украсить им свой праздничный стол.
Пикантный салат Мексика: ингредиенты
- Сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Колбаса копчёная — 200 гр. (двести грамм0
- Помидоры — 3 шт. (три штуки0
- Перец болгарский — 2 шт. (две штуки)
- Огурец солёный — 1 шт. (одна штука)
- Зелёный лук — один пучок
- Кукуруза — одна банка
- Майонез
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Колбасу нарежьте соломкой и отправьте в миску.
- Перец, желательно разных цветов, нарежьте кубиками и отправьте в миску с колбасой.
- Помидоры нарежьте четвертинками, солёный огурец — соломкой и добавьте к салату.
- Затем в салат добавьте мелко нарезанный зелёный лук и консервированную кукурузу.
- В конце в салат выложите тёртый на крупной тёрке сыр.
- Приправьте салат солью и перцем, добавьте майонез и перемешайте.
Пикантный салат Мексика — сытный и интересный.
Готовьте на здоровье!
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