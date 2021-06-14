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Пикантный салат Мексика. Варить ничего не надо

Пикантный салат Мексика вы можете употреблять не только каждый день, но и украсить им свой праздничный стол.

Пикантный салат Мексика: ингредиенты

Пикантный салат Мексика. Варить ничего не надо 2

  1. Сыр — 200 гр. (двести грамм)
  2. Колбаса копчёная — 200 гр. (двести грамм0
  3. Помидоры — 3 шт. (три штуки0
  4. Перец болгарский — 2 шт. (две штуки)
  5. Огурец солёный — 1 шт. (одна штука)
  6. Зелёный лук — один пучок
  7. Кукуруза — одна банка
  8. Майонез
  9. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Колбасу нарежьте соломкой и отправьте в миску.
  • Перец, желательно разных цветов, нарежьте кубиками и отправьте в миску с колбасой.
  • Помидоры нарежьте четвертинками, солёный огурец — соломкой и добавьте к салату.
  • Затем в салат добавьте мелко нарезанный зелёный лук и консервированную кукурузу.
  • В конце в салат выложите тёртый на крупной тёрке сыр.
  • Приправьте салат солью и перцем, добавьте майонез и перемешайте.

Пикантный салат Мексика — сытный и интересный.

Пикантный салат Мексика

 

Готовьте на здоровье!

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