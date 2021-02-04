Курица в сметанном соусе: обалденно вкусный ужин

Курица в сметанном соусе! Любая хозяйка задается вопросом, что же такого приготовить на ужин? Предлагаем вам приготовить обалденно вкусное блюдо – курицу в сметанном соусе. Готовить его несложно. Мясо в таком приготовлении получается нежным и сочным. Само блюдо выглядит аппетитно и красиво.
Курица в сметанном соусе: ингредиенты
- килограмм куриного мяса (бедра, крылышки, белое мясо)
- чайная ложка приправы к мясу
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло – для обжарки
- Для сметанного соуса:
- двести грамм сметаны
- полтора стакана воды
- два зубчика чеснока
Курица в сметанном соусе: приготовление
Подготовим сметанный соус:
- Необходимое количество воды поставить на огонь и закипятить. Немного остудить.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- В глубокую чашу выложить сметану, залить горячей водой, добавить чеснок. Хорошенечко размешать.
А теперь приступим к курице:
- Куриные бедрышки помыть, обсушить бумажной салфеткой, снять кожицу. На курином мясе сделать надрезы, посолить, поперчить и посыпать приправой к мясу. Проследить, чтобы соль, перец и приправа проникли также и в разрезы. В этом случае мясо еще лучше пропитается. Оставить мясо при комнатной температуре где-то на полчаса, чтобы оно промариновалось.
- Растительное масло разогреть на сковороде и выложить в него кусочки куриного мяса. Обжаривать нужно с двух сторон до получения румяной корочки.
- Обжаренные кусочки куриного мяса выложить на тарелку.
- Репчатый лук очистить, помыть, обсушить полотенцем и порезать некрупными полукольцами.
- Свежую зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.
- Со сковороды слить излишки масла.
- Выложить лук в сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до получения золотистого цвета.
- Затем в сковороду залить сметанный соус и выложить куриные кусочки обратно.
- Закрыть сковороду крышкой и готовить блюдо двадцать минут.
- За десять минут до приготовления можно еще немного посолить.
- Как только курица будет готова, блюдо снять с огня и посыпать рубленой зеленью.
Все, ужин готов. Он выглядит очень вкусно и красиво и должен обязательно понравиться Вашей семье.
Курица в сметанном соусе: готова
Приятного аппетита!
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