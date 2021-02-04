Курица в сметанном соусе: обалденно вкусный ужин

Курица в сметанном соусе! Любая хозяйка задается вопросом, что же такого приготовить на ужин? Предлагаем вам приготовить обалденно вкусное блюдо – курицу в сметанном соусе. Готовить его несложно. Мясо в таком приготовлении получается нежным и сочным. Само блюдо выглядит аппетитно и красиво.

Курица в сметанном соусе: ингредиенты

килограмм куриного мяса (бедра, крылышки, белое мясо)

чайная ложка приправы к мясу

соль и перец – по вкусу

растительное масло – для обжарки

Для сметанного соуса:

двести грамм сметаны

полтора стакана воды

два зубчика чеснока

Курица в сметанном соусе: приготовление

Подготовим сметанный соус:

Необходимое количество воды поставить на огонь и закипятить. Немного остудить.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

В глубокую чашу выложить сметану, залить горячей водой, добавить чеснок. Хорошенечко размешать.

А теперь приступим к курице:

Куриные бедрышки помыть, обсушить бумажной салфеткой, снять кожицу. На курином мясе сделать надрезы, посолить, поперчить и посыпать приправой к мясу. Проследить, чтобы соль, перец и приправа проникли также и в разрезы. В этом случае мясо еще лучше пропитается. Оставить мясо при комнатной температуре где-то на полчаса, чтобы оно промариновалось.

Растительное масло разогреть на сковороде и выложить в него кусочки куриного мяса. Обжаривать нужно с двух сторон до получения румяной корочки.

Обжаренные кусочки куриного мяса выложить на тарелку.

Репчатый лук очистить, помыть, обсушить полотенцем и порезать некрупными полукольцами.

Свежую зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.

Со сковороды слить излишки масла.

Выложить лук в сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до получения золотистого цвета.

Затем в сковороду залить сметанный соус и выложить куриные кусочки обратно.

Закрыть сковороду крышкой и готовить блюдо двадцать минут.

За десять минут до приготовления можно еще немного посолить.

Как только курица будет готова, блюдо снять с огня и посыпать рубленой зеленью.

Все, ужин готов. Он выглядит очень вкусно и красиво и должен обязательно понравиться Вашей семье.

Курица в сметанном соусе: готова

Приятного аппетита!