Скатерть-Самобранка

5 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Курица в сметанном соусе: обалденно вкусный ужин

Курица в сметанном соусе! Любая хозяйка задается вопросом, что же такого приготовить на ужин? Предлагаем вам приготовить обалденно вкусное блюдо – курицу в сметанном соусе. Готовить его несложно. Мясо в таком приготовлении получается нежным и сочным. Само блюдо выглядит аппетитно и красиво.

Курица в сметанном соусе: ингредиенты

Курица в сметанном соусе

  • килограмм куриного мяса (бедра, крылышки, белое мясо)
  • чайная ложка приправы к мясу
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло – для обжарки
  • Для сметанного соуса:
  • двести грамм сметаны
  • полтора стакана воды
  • два зубчика чеснока

Курица в сметанном соусе: приготовление

Подготовим сметанный соус:

  • Необходимое количество воды поставить на огонь и закипятить. Немного остудить.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  • В глубокую чашу выложить сметану, залить горячей водой, добавить чеснок. Хорошенечко размешать.

А теперь приступим к курице:

  • Куриные бедрышки помыть, обсушить бумажной салфеткой, снять кожицу. На курином мясе сделать надрезы, посолить, поперчить и посыпать приправой к мясу. Проследить, чтобы соль, перец и приправа проникли также и в разрезы. В этом случае мясо еще лучше пропитается. Оставить мясо при комнатной температуре где-то на полчаса, чтобы оно промариновалось.
  • Растительное масло разогреть на сковороде и выложить в него кусочки куриного мяса. Обжаривать нужно с двух сторон до получения румяной корочки.
  • Обжаренные кусочки куриного мяса выложить на тарелку.
  • Репчатый лук очистить, помыть, обсушить полотенцем и порезать некрупными полукольцами.
  • Свежую зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.
  • Со сковороды слить излишки масла.

Курица в сметанном соусе

  • Выложить лук в сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до получения золотистого цвета.
  • Затем в сковороду залить сметанный соус и выложить куриные кусочки обратно.
  • Закрыть сковороду крышкой и готовить блюдо двадцать минут.
  • За десять минут до приготовления можно еще немного посолить.

Курица в сметанном соусе

  • Как только курица будет готова, блюдо снять с огня и посыпать рубленой зеленью.

Все, ужин готов. Он выглядит очень вкусно и красиво и должен обязательно понравиться Вашей семье.

Курица в сметанном соусе: готова

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх