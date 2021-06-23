Даже моя мама не может перестать есть это блюдо! Просто в приготовлении: легко, вкусно, дешево

Картофельная запеканка с ветчиной и яйцами, зеленью, готовится просто и быстро, получается аппетитно и сытно. Блюдо отлично подходит даже для праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 5 шт;

лук, 1 шт;

ветчина 170 г;

яйца, 6 шт;

йогурт натуральный, 1 стакан;

дижонская горчица, 2 ст.л;

соль, 1 ч.л;

перец и кайенский перец по 1/3 ч.л;

сыр, 170 г;

зелень, чеснок.

Процесс приготовления

Крупный картофель отвариваем в мундирах, очищаем.

Лук мелко режем и обжариваем на сливочном масле.

Ветчину режем кубиком и добавляем к луку, перемешиваем и обжариваем.

Картофель трем на крупной терке и смешиваем с луком и ветчиной, тертым сыром.

Добавляем йогурт, горчицу, солим и перчим, всыпаем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем массу. Разравниваем.

Запекаем около 25 минут при 200 градусах.

Делаем углубления в запеканке.

Разбиваем аккуратно яйца в углубления и допекаем еще 10 минут.