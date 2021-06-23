Даже моя мама не может перестать есть это блюдо! Просто в приготовлении: легко, вкусно, дешево

Картофельная запеканка с ветчиной и яйцами, зеленью, готовится просто и быстро, получается аппетитно и сытно. Блюдо отлично подходит даже для праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 5 шт;
- лук, 1 шт;
- ветчина 170 г;
- яйца, 6 шт;
- йогурт натуральный, 1 стакан;
- дижонская горчица, 2 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- перец и кайенский перец по 1/3 ч.л;
- сыр, 170 г;
- зелень, чеснок.
Процесс приготовления
Крупный картофель отвариваем в мундирах, очищаем.
Лук мелко режем и обжариваем на сливочном масле.
Ветчину режем кубиком и добавляем к луку, перемешиваем и обжариваем.
Картофель трем на крупной терке и смешиваем с луком и ветчиной, тертым сыром.
Добавляем йогурт, горчицу, солим и перчим, всыпаем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.
Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем массу. Разравниваем.
Запекаем около 25 минут при 200 градусах.
Делаем углубления в запеканке.
Разбиваем аккуратно яйца в углубления и допекаем еще 10 минут.
При подаче режем порционными кусками, посыпаем рубленым зеленым луком и зеленью, подаем к столу. Вкусно получается с разными соусами.
Свежие комментарии