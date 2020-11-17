Кладу мясо в банку и получаю вкуснейшую закуску. Так готовлю сало, грудинку или мясо

Это один из старых рецептов, которым в нашей семье пользуется несколько поколений. Все мясные продукты и сало получаются очень мягкими и вкусными. Можно сделать просто сало или грудинку или любое мясо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка, 3 кг;

на каждый 1 литр воды берем 150 г соли;

чеснок, лавровый лист, перец горошком.

Процесс приготовления

Мясо режем не очень крупными (но и не маленькими) кусками.

В чистые, стерилизованные 500 г банки укладываем куски сала или мяса, пару листиков лаврового листа, дольки чеснока, перец горошком.

Доводим до кипения рассол (вода и соль) и заливаем горячим в банки.

Накрываем крышками и отправляем в кастрюлю на полотенце.

Заливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды, 2 часа.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним в холодильнике или в холодном подвале.