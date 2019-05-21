Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...
  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...

Минутное лакомство к чаю из того, что нашла в холодильнике


Минутное лакомство к чаю из того, что нашла в холодильнике
Ингредиенты:

мука — 320 г
сахар — 2 — 3 ст.л.
масло сливочное — 180 г
сметана 20 % — 100 г
повидло — 3- 4 ст.л.
разрыхлитель — 1 ч.л.
сахарная пудра

Приготовление:

Муку, сахар, разрыхлитель и мягкое сливочное масло — растереть в крошку.

Добавить сметану.

Замесить тесто. Тесто разделить на 4 части.

Каждую часть раскатать в пласт, обрезать края.

Смазать джемом и свернуть рулетиком. Разрезать на 3 части.

Печенье выложить на противень застеленный пергаментной бумагой.

Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 20 — 25 минут.

Приятного аппетита!!!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
Пудра
1
Обсудить

Картина дня

наверх