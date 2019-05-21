Минутное лакомство к чаю из того, что нашла в холодильнике

мука — 320 г
сахар — 2 — 3 ст.л.
масло сливочное — 180 г
сметана 20 % — 100 г
повидло — 3- 4 ст.л.
разрыхлитель — 1 ч.л.
сахарная пудра
Приготовление:
Муку, сахар, разрыхлитель и мягкое сливочное масло — растереть в крошку.
Добавить сметану.
Замесить тесто. Тесто разделить на 4 части.
Каждую часть раскатать в пласт, обрезать края.
Смазать джемом и свернуть рулетиком. Разрезать на 3 части.
Печенье выложить на противень застеленный пергаментной бумагой.
Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 20 — 25 минут.
Приятного аппетита!!!
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