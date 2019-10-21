Особенно понравились такие гренки детям. Предупреждаю, рецепт с секретом

Готовить такие гренки — одно наслаждение, ведь равнодушных точно не будет! Их буквально сметают с тарелки!
Ингредиенты:
багет
сливочное масло
тертый твердый сыр
перепелиные яйца
Приготовление:
Нарежьте багет на ломтики, выберите у каждого ломтика немного мякиша.
Смажьте сливочным маслом и по краям посыпьте тертым твердым сыром.
В каждое углубление отправьте по одному перепелиному яйцу.
Запекаем в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!!!
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