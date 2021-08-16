Удобный способ замариновать помидоры: вкус у помидоров «что надо». Маринад идёт на «ура» (без уксуса)

Этот способ удобен тем, что подойдёт для различных объемов банок.
А ещё, для желающих я дам пропорции для уксуса. Но по этому рецепту помидоры получаются плотненькие, пряные, ароматные, пропитанные специями. Все ингредиенты подобраны так удачно, что не только помидоры, но и рассол идут на ура! Вы знаете, этот рецепт проверен ни одним десятком лет и отказываться от него я не собираюсь.
Для этого рецепта лучше использовать плотные, мясистые, осенние помидоры. Чтобы кожица на помидорах не лопнула, когда будем заливать кипяток, нужно или проколоть помидоры зубочисткой или отрезать у них «попку».
В чистые банки укладываем стандартный набор зелени: болгарский перец, морковь, чеснок, лист хрена, лист смородины, листья вишни, несколько листиков базилика, лавровый лист, веточки укропа и петрушки. Ну и я добавляю немного горького стручкового перца, чтобы была лёгкая острота.
Укладываем в банки помидоры. Чтобы помидоры плотно легли, слегка встряхиваем банку с помидорами.
Заливаем кипятком банки с помидорами, накрываем крышками и оставляем на полчаса прогреться.
Выливаем воду из банок в кастрюлю и ставим закипать.
Пока вода закипает, в каждую банку раскладываем следующие ингредиенты (это пропорции для одной 3-х л банки):
5 — 6 шт. душистого перца
2 — 4 шт. гвоздики (если любите)
8 — 10 шт. горького перца горошком
1 ст. ложку соли (30 г )
3 — 4 ст. ложки сахара (60 — 80 г )
1ч. ложку лимонной кислоты (5 г )
ИЛИ 3 ст. ложки уксуса (9 %) (45 — 50 г)
Если вы закрываете помидоры в банках меньшим объёмом, уменьшайте вес соли, сахара, лимонной кислоты, или уксуса пропорционально объёму банок
Заливаем кипятком банки с помидорами и закатываем.
Чтобы соль, сахар и лимонка хорошо растворились, покатаем банку по столу.
Убираем в тёплое место до полного остывания.
РЕЦЕПТ:
На одну 3-х литровую банку:
1,25 — 1,3 кг помидор
1/2 болгарского перца
1/2 — 1/3 моркови
4 — 5 зубчиков чеснока
1/2 листа хрена
2 — 3 веточки петрушки
2 — 3 веточки укропа
2 — 3 лавровых листа
1 — 2 листика базилика
Горький стрючковый перец по вкусу
1 листик чёрной смородины
2 листика вишни
5 — 6 шт. душистого перца
3 шт. гвоздики
8 — 10 шт. горького перца горошком
МАРИНАД на одну 3-х литровую банку:
1 ст. ложка соли (30 г)
3 — 4 ст. ложки сахара (60 — 80 г)
1ч. ложка лимонной кислоты (5 г)
ИЛИ 3 ст. ложки уксуса (9 %) (45 — 50 г)
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