Удобный способ замариновать помидоры: вкус у помидоров «что надо». Маринад идёт на «ура» (без уксуса)

Этот способ удобен тем, что подойдёт для различных объемов банок.

А ещё, для желающих я дам пропорции для уксуса. Но по этому рецепту помидоры получаются плотненькие, пряные, ароматные, пропитанные специями. Все ингредиенты подобраны так удачно, что не только помидоры, но и рассол идут на ура! Вы знаете, этот рецепт проверен ни одним десятком лет и отказываться от него я не собираюсь.

Для этого рецепта лучше использовать плотные, мясистые, осенние помидоры. Чтобы кожица на помидорах не лопнула, когда будем заливать кипяток, нужно или проколоть помидоры зубочисткой или отрезать у них «попку».

В чистые банки укладываем стандартный набор зелени: болгарский перец, морковь, чеснок, лист хрена, лист смородины, листья вишни, несколько листиков базилика, лавровый лист, веточки укропа и петрушки. Ну и я добавляю немного горького стручкового перца, чтобы была лёгкая острота.

Укладываем в банки помидоры. Чтобы помидоры плотно легли, слегка встряхиваем банку с помидорами.

Заливаем кипятком банки с помидорами, накрываем крышками и оставляем на полчаса прогреться.

Выливаем воду из банок в кастрюлю и ставим закипать.

Пока вода закипает, в каждую банку раскладываем следующие ингредиенты (это пропорции для одной 3-х л банки):

5 — 6 шт. душистого перца

2 — 4 шт. гвоздики (если любите)

8 — 10 шт. горького перца горошком

1 ст. ложку соли (30 г )

3 — 4 ст. ложки сахара (60 — 80 г )

1ч. ложку лимонной кислоты (5 г )

ИЛИ 3 ст. ложки уксуса (9 %) (45 — 50 г)

Если вы закрываете помидоры в банках меньшим объёмом, уменьшайте вес соли, сахара, лимонной кислоты, или уксуса пропорционально объёму банок

Заливаем кипятком банки с помидорами и закатываем.

Чтобы соль, сахар и лимонка хорошо растворились, покатаем банку по столу.

Убираем в тёплое место до полного остывания.

РЕЦЕПТ:

На одну 3-х литровую банку:

1,25 — 1,3 кг помидор

1/2 болгарского перца

1/2 — 1/3 моркови

4 — 5 зубчиков чеснока

1/2 листа хрена

2 — 3 веточки петрушки

2 — 3 веточки укропа

2 — 3 лавровых листа

1 — 2 листика базилика

Горький стрючковый перец по вкусу

1 листик чёрной смородины

2 листика вишни

5 — 6 шт. душистого перца

3 шт. гвоздики

8 — 10 шт. горького перца горошком

МАРИНАД на одну 3-х литровую банку:

1 ст. ложка соли (30 г)

3 — 4 ст. ложки сахара (60 — 80 г)

1ч. ложка лимонной кислоты (5 г)

ИЛИ 3 ст. ложки уксуса (9 %) (45 — 50 г)