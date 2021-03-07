Винтовые крышки для закаток у меня служат много лет и не ржавеют (+ простой способ открыть крышку)

Сегодня чаще всего для консервации применяются винтовые крышки, которые проще закручивать и потом открывать заготовки.
Качественные крышки служат не один год, они не ржавеют и если их аккуратно открывать, то и не деформируются, могут и на следующий год верно вам послужить.
Благодаря такому практичному варианты закрывания консервации, теперь нет нужны искать еще и качественный закаточный ключ для обычных крышек.
Чтобы продлить использование винтовой крышки необходимо:
- берем кусок фольги (10 на 10 см), опускаем в кипяток на пару секунд и накрываем горлышко банки с заготовкой;
- накрываем фольгу крышкой и закручиваем ее.
Нет фольги – берите пергамент.
Такой способ защищает крышку от конденсата, а значит – от коррозии.
Чтобы легко открыть крышку, кончиком ножа аккуратно подденьте ее. Вы услышите хлопок воздуха, который говори о том, что крышка почти открыта и ее легко открутить рукой.
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