Винтовые крышки для закаток у меня служат много лет и не ржавеют (+ простой способ открыть крышку)

Сегодня чаще всего для консервации применяются винтовые крышки, которые проще закручивать и потом открывать заготовки.

Качественные крышки служат не один год, они не ржавеют и если их аккуратно открывать, то и не деформируются, могут и на следующий год верно вам послужить.

Благодаря такому практичному варианты закрывания консервации, теперь нет нужны искать еще и качественный закаточный ключ для обычных крышек.

Чтобы продлить использование винтовой крышки необходимо:

берем кусок фольги (10 на 10 см), опускаем в кипяток на пару секунд и накрываем горлышко банки с заготовкой;

накрываем фольгу крышкой и закручиваем ее.

Нет фольги – берите пергамент.

Такой способ защищает крышку от конденсата, а значит – от коррозии.