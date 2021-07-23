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Мои вареники всегда пышные и мягкие, даже на следующий день! Вареники на пару с вишней

Вареники с ягодами, творогом, капустой и картофелем всегда вкуснее получаются на пару. Они будут пышными, мягкими, на следующий день их можно обжарить на растопленном сливочном масле и получатся ароматные пирожки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 500 мл;
  • сахар, 3 ст.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • сода, 1 ч.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 700 г;
  • любые ягоды и другая начинка.

Процесс приготовления

Кефир должен быть комнатной температуры, а лучше – даже чуть теплее.

Смешиваем с солью сахаром и содой, яйцом и перемешиваем до однородности.

Частями вводим просеянную муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Совет: не забивайте тесто мукой, просто хорошо вымешивайте.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут отдохнуть.

Формируем вареники с любой начинкой.

Отвариваем на пару в течение 7 минут. Если вы раскатывали тонкое тесто, тогда будет достаточно и 5 минут. Но лучше делайте толстые лепешки, чтобы вареники получились пышными, не протекали, хорошо лепились.

Мои вареники всегда пышные и мягкие, даже на следующий день! Вареники на пару с вишней

Выкладывать вареники можно в глубокое блюдо и смазывать сливочным маслом. При подаче поливаем сметаной. В зависимости от начинки выбирайте и соусы, варенья, мед.

Мои вареники всегда пышные и мягкие, даже на следующий день! Вареники на пару с вишней

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