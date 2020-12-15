Гармошка из свинины: мягкая и сочная свинина, под самым вкусным маринадом

Гармошка из свинины – готовим под самым вкусным маринадом! Подача блюда яркая, эффектная, ну а само мясо получается невероятно вкусным и сочным!

Гармошка из свинины: ингредиенты

100 (сто) гр – твердого сыра 1 (один) кг – свинины 2 (две) шт – помидоров

Для маринада

2 (две) ст. ложки – оливкового масла 2 (две) ст. ложки – соевого соуса 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока 1 (одна) ст. ложка – горчицы 1 (одна) ч. ложка – сухих специй 1 (одна) ч. ложка – чесночного порошка Черный молотый перец по вкусу

Гармошка из свинины: рецепт

Сначала готовим маринад. В посуде соединим соевый соус, оливковое масло, сухой чеснок, лимонный сок, горчицу и специи. Перемешайте до однородного состояния

Помидоры берите крепкие и спелые

Мясо промойте. Я беру карбонад. Через каждый сантиметр делайте поперечные глубокие надрезы, не доходя до низа 1 сантиметр

Свинину смажьте маринадом снаружи и внутри. Отправьте мясо в холодильник на ночь. Оно хорошо замаринуется

Помидоры следует нарезать тонкими кружочками

Сыр нарежьте тонкими пластинами

По происшествии указанного времени в мясную гармошку выложите по два кружка помидоров и по 2 кусочка сыра

Выложите эту красоту на двойной лист фольги. Хорошо оберните и выложите в форму для запекания. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на пятьдесят минут. После чего разверните фольгу и оставьте еще запекаться 20 минут

Гармошка из свинины готова: Видео

Учитывайте, что духовки разные. Вы ориентируйтесь на работу своей. На здоровье.