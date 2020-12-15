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Гармошка из свинины: мягкая и сочная свинина, под самым вкусным маринадом

Гармошка из свинины – готовим под самым вкусным маринадом! Подача блюда яркая, эффектная, ну а само мясо получается невероятно вкусным и сочным!

Гармошка из свинины: ингредиенты

Гармошка из свинины

  1. 100 (сто) гр – твердого сыра
  2. 1 (один) кг – свинины
  3. 2 (две) шт – помидоров

Для маринада

  1. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  2. 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
  3. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
  4. 1 (одна) ст. ложка – горчицы
  5. 1 (одна) ч. ложка – сухих специй
  6. 1 (одна) ч. ложка – чесночного порошка
  7. Черный молотый перец по вкусу

Гармошка из свинины: рецепт

Гармошка из свинины

  • Сначала готовим маринад. В посуде соединим соевый соус, оливковое масло, сухой чеснок, лимонный сок, горчицу и специи. Перемешайте до однородного состояния
  • Помидоры берите крепкие и спелые
  • Мясо промойте. Я беру карбонад. Через каждый сантиметр делайте поперечные глубокие надрезы, не доходя до низа 1 сантиметр
  • Свинину смажьте маринадом снаружи и внутри. Отправьте мясо в холодильник на ночь. Оно хорошо замаринуется
  • Помидоры следует нарезать тонкими кружочками
  • Сыр нарежьте тонкими пластинами
  • По происшествии указанного времени в мясную гармошку выложите по два кружка помидоров и по 2 кусочка сыра
  • Выложите эту красоту на двойной лист фольги. Хорошо оберните и выложите в форму для запекания.
    Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на пятьдесят минут. После чего разверните фольгу и оставьте еще запекаться 20 минут

Гармошка из свинины готова: Видео

Учитывайте, что духовки разные. Вы ориентируйтесь на работу своей. На здоровье.

Гармошка из свинины

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