Гармошка из свинины: мягкая и сочная свинина, под самым вкусным маринадом

Гармошка из свинины – готовим под самым вкусным маринадом! Подача блюда яркая, эффектная, ну а само мясо получается невероятно вкусным и сочным!
Гармошка из свинины: ингредиенты
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 1 (один) кг – свинины
- 2 (две) шт – помидоров
Для маринада
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
- 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
- 1 (одна) ст. ложка – горчицы
- 1 (одна) ч. ложка – сухих специй
- 1 (одна) ч. ложка – чесночного порошка
- Черный молотый перец по вкусу
Гармошка из свинины: рецепт
- Сначала готовим маринад. В посуде соединим соевый соус, оливковое масло, сухой чеснок, лимонный сок, горчицу и специи. Перемешайте до однородного состояния
- Помидоры берите крепкие и спелые
- Мясо промойте. Я беру карбонад. Через каждый сантиметр делайте поперечные глубокие надрезы, не доходя до низа 1 сантиметр
- Свинину смажьте маринадом снаружи и внутри. Отправьте мясо в холодильник на ночь. Оно хорошо замаринуется
- Помидоры следует нарезать тонкими кружочками
- Сыр нарежьте тонкими пластинами
- По происшествии указанного времени в мясную гармошку выложите по два кружка помидоров и по 2 кусочка сыра
- Выложите эту красоту на двойной лист фольги. Хорошо оберните и выложите в форму для запекания. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на пятьдесят минут. После чего разверните фольгу и оставьте еще запекаться 20 минут
Гармошка из свинины готова: Видео
Учитывайте, что духовки разные. Вы ориентируйтесь на работу своей. На здоровье.
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