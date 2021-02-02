Зачем пожилым людям есть сало

Вообще –то, сало полезно не только старым людям – оно полезно всем без исключения. Не стоит верить псевдо диетологам, которые утверждают, что сало – это холестерин в чистом виде. Они забывают пояснить, что повысить уровень холестерина может только то сало, которое прошло термическую обработку – жарку или варку. Эти процессы «убивают» все живые клетки продукта и превращают их просто в жир, который и будет вредить здоровью.

Сало, как и мед – это «живые» продукты, которые не встраивают жир в наши клетки, они отдают только полезные вещества и остатки выводятся из организма. Но это не говорит о том, что вы можете прям сейчас бежать к холодильнику и съедать кило сала или литр меда. Все хорошо в меру.

В сале присутствуют такие полезные вещества, как олеиновая и арахидонововая кислоты, благодаря которым, нормализуется и улучшается липидный обмен, они помогают наладить работу сердца, улучшают состояние сосудов. Витамины в сале (А, Е, Д) улучшают состояние организма и повышают уровень иммунитета.

Для всех возрастов такой продукт полезен, но суточная доза составляет около 30 г. если вы ведете очень активный образ жизни, можно и больше, но не каждый день. Сало – это очень нужный источник энергии.