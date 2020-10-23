Каждый год подкармливаю цветы активированным углем — результат удивил! Рассказываю, как все сделать правильно

Если у вас дома есть комнатные растения, конечно, вы постоянно заботитесь о них, стараетесь найти интересные и эффективные способы ухода, выращивания, подкормок, профилактики заболеваний.

Не так давно я нашла способ применения активированного угля для цветов – оказывается, что это прекрасная подкормка для комнатных растений.

Активированный уголь для растений

Активированный уголь – это абсорбент, собирающий токсичные вещества, излишки воды, благодаря чему, в почве не будет застоя и корневая система не пострадает. Также уголь помогает нейтрализовать кислотность почвы, впитает в себя металлы и газы, которые наносят вред цветам.

Как подкормить растения активированным углем

Благодаря активированному углю, растения становятся более стойкими к воздействию заболеваний, вредителей, сухости воздуха, они активнее растут и цветут.

Берем 1 – 2 таблетки на один средний горшок с растением, делим их на части и вкапываем в почву, на глубину 2 – 3 см. Просто так оставлять таблетки на почв, нет смысла, уголь еще может и покрыться плесенью.

Это был сухой вариант подкормки, который используется чаще, а есть еще и сырой: растворяем таблетку в стакане воды и поливаем растение. Но это не такой эффективный вариант, как первый.

Не забывайте пользоваться этим способом подкормки комнатных цветов.