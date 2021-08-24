Шпротный салат-намазка. Отличное решение на скорую руку

Шпротный салат-намазка прекрасно подойдёт для быстрого завтрака с чашкой ароматного чая.
Шпротный салат-намазка: ингредиенты
- Шпроты — 1 б. (одна банка)
- Лук — 0,5 шт. (половина луковицы)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Маринованные огурцы — 3 шт. (три штуки)
- Кукуруза консервированная — 0,5 б. (половина банки)
- Майонез — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Слейте с шпрот масло и удалите хвостики, сложите в салатник и слегка разомните вилкой. Сверху посыпьте мелко нарубленным репчатым луком.
- Отварите и мелко нарежьте яйца и смешайте с остальными ингредиентами, затем добавьте мелко нарезанные маринованные огурчики.
- Слейте с консервированной кукурузы воду и отправьте в салатницу.
- Салат заправьте майонезом, сверху посыпьте свежей зеленью.
Шпротный салат-намазка подходит на все случаи жизни.
Приятного аппетита!
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