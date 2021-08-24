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Шпротный салат-намазка. Отличное решение на скорую руку

Шпротный салат-намазка прекрасно подойдёт для быстрого завтрака с чашкой ароматного чая.

Шпротный салат-намазка: ингредиенты

Шпротный салат-намазка

  1. Шпроты — 1 б. (одна банка)
  2. Лук — 0,5 шт. (половина луковицы)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Маринованные огурцы — 3 шт. (три штуки)
  5. Кукуруза консервированная — 0,5 б. (половина банки)
  6. Майонез — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Слейте с шпрот масло и удалите хвостики, сложите в салатник и слегка разомните вилкой. Сверху посыпьте мелко нарубленным репчатым луком.
  • Отварите и мелко нарежьте яйца и смешайте с остальными ингредиентами, затем добавьте мелко нарезанные маринованные огурчики.
  • Слейте с консервированной кукурузы воду и отправьте в салатницу.
  • Салат заправьте майонезом, сверху посыпьте свежей зеленью.

Шпротный салат-намазка подходит на все случаи жизни.

Шпротный салат-намазка. Отличное решение на скорую руку 4

Приятного аппетита!

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