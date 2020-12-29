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Крабовые палочки в кляре: перекус из простых продуктов

Крабовые палочки в кляре! Сегодня мы вместе с Вами приготовим очень вкусный перекус из простых продуктов – крабовые палочки в кляре. От такого перекуса никто не откажется.

Блюдо получается обалденно вкусным. Готовится легко и быстро, съедается с удовольствием.

Крабовые палочки в кляре

Крабовые палочки в кляре: ингредиенты

  • пятнадцать штук крабовых палочек
  • двести грамм твердого сыра
  • два яйца
  • три столовые ложки муки
  • две столовые ложки молока или кефир
  • соль и перец – по вкусу
  • две столовые ложки соевого соуса
  • две столовые ложки растительного масла – для обжарки

Крабовые палочки в кляре: как приготовить

Нужно начать с крабовых палочек и сыра:

  • Нужно взять твердый сыр и разрезать его на пластинки, толщиной в полсантиметра и длиной, не превышающей длину крабовой палочки.
  • Затем сырные пластинки порезать на брусочки.
  • Взять крабовые палочки и раскрутить их, таким образом из палочек должны получится листы.
  • Положить в эти листы сырные брусочки. Завернуть крабовые листики рулетиками.

Теперь надо приступить к кляру:

  • Яйца разбить в отдельную миску.
  • Посолить, поперчить, влить молоко и соевый соус.
  • Доложить муку. Затем перемешать всю массу при помощи вилочки до получения однородности. Необходимо проследить, чтобы не образовались комочки.

Крабовые палочки в кляре – последний этап:

Крабовые палочки в кляре: перекус из простых продуктов

  • Сковороду поставить на средний огонь и влить в нее растительное масло.
  • Каждую палочку окунуть в кляр и отправить в сковороду. Палочки в сковороду надо выкладывать по четыре — пять штук.
  • Прожаривать палочки нужно с обеих сторон, по полторы минуты с каждой стороны.
  • Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему жиру.

Крабовые палочки в кляре: перекус из простых продуктов

Все, наш перекус из простых продуктов готов. Положите палочки на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.

Крабовые палочки в кляре: готовы

Хрустящая корочка снаружи, сочетание вкусов крабовых палочек и сыра производят неизгладимое впечатление. Попробуйте, и Вы получите истинное удовольствие!

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