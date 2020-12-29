Крабовые палочки в кляре: перекус из простых продуктов

Крабовые палочки в кляре! Сегодня мы вместе с Вами приготовим очень вкусный перекус из простых продуктов – крабовые палочки в кляре. От такого перекуса никто не откажется.

Блюдо получается обалденно вкусным. Готовится легко и быстро, съедается с удовольствием.

Крабовые палочки в кляре: ингредиенты

пятнадцать штук крабовых палочек

двести грамм твердого сыра

два яйца

три столовые ложки муки

две столовые ложки молока или кефир

соль и перец – по вкусу

две столовые ложки соевого соуса

две столовые ложки растительного масла – для обжарки

Крабовые палочки в кляре: как приготовить

Нужно начать с крабовых палочек и сыра:

Нужно взять твердый сыр и разрезать его на пластинки, толщиной в полсантиметра и длиной, не превышающей длину крабовой палочки.

Затем сырные пластинки порезать на брусочки.

Взять крабовые палочки и раскрутить их, таким образом из палочек должны получится листы.

Положить в эти листы сырные брусочки. Завернуть крабовые листики рулетиками.

Теперь надо приступить к кляру:

Яйца разбить в отдельную миску.

Посолить, поперчить, влить молоко и соевый соус.

Доложить муку. Затем перемешать всю массу при помощи вилочки до получения однородности. Необходимо проследить, чтобы не образовались комочки.

Крабовые палочки в кляре – последний этап:

Сковороду поставить на средний огонь и влить в нее растительное масло.

Каждую палочку окунуть в кляр и отправить в сковороду. Палочки в сковороду надо выкладывать по четыре — пять штук.

Прожаривать палочки нужно с обеих сторон, по полторы минуты с каждой стороны.

Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему жиру.

Все, наш перекус из простых продуктов готов. Положите палочки на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.

Крабовые палочки в кляре: готовы

Хрустящая корочка снаружи, сочетание вкусов крабовых палочек и сыра производят неизгладимое впечатление. Попробуйте, и Вы получите истинное удовольствие!