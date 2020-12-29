Крабовые палочки в кляре: перекус из простых продуктов

Крабовые палочки в кляре! Сегодня мы вместе с Вами приготовим очень вкусный перекус из простых продуктов – крабовые палочки в кляре. От такого перекуса никто не откажется.
Блюдо получается обалденно вкусным. Готовится легко и быстро, съедается с удовольствием.
Крабовые палочки в кляре: ингредиенты
- пятнадцать штук крабовых палочек
- двести грамм твердого сыра
- два яйца
- три столовые ложки муки
- две столовые ложки молока или кефир
- соль и перец – по вкусу
- две столовые ложки соевого соуса
- две столовые ложки растительного масла – для обжарки
Крабовые палочки в кляре: как приготовить
Нужно начать с крабовых палочек и сыра:
- Нужно взять твердый сыр и разрезать его на пластинки, толщиной в полсантиметра и длиной, не превышающей длину крабовой палочки.
- Затем сырные пластинки порезать на брусочки.
- Взять крабовые палочки и раскрутить их, таким образом из палочек должны получится листы.
- Положить в эти листы сырные брусочки. Завернуть крабовые листики рулетиками.
Теперь надо приступить к кляру:
- Яйца разбить в отдельную миску.
- Посолить, поперчить, влить молоко и соевый соус.
- Доложить муку. Затем перемешать всю массу при помощи вилочки до получения однородности. Необходимо проследить, чтобы не образовались комочки.
Крабовые палочки в кляре – последний этап:
- Сковороду поставить на средний огонь и влить в нее растительное масло.
- Каждую палочку окунуть в кляр и отправить в сковороду. Палочки в сковороду надо выкладывать по четыре — пять штук.
- Прожаривать палочки нужно с обеих сторон, по полторы минуты с каждой стороны.
- Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему жиру.
Все, наш перекус из простых продуктов готов. Положите палочки на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.
Крабовые палочки в кляре: готовы
Хрустящая корочка снаружи, сочетание вкусов крабовых палочек и сыра производят неизгладимое впечатление. Попробуйте, и Вы получите истинное удовольствие!
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