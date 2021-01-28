Лепёшки на сковороде: мечта всех Хозяюшек!

Лепёшки на сковороде! Каждая хозяйка иногда обязательно задается вопросом: «Как же приготовить простое бюджетное блюдо да так, чтобы оно было вкусным и красиво смотрелось на столе?». Мы нашли рецепт такого блюда и сегодня обязательно порекомендуем Вам его.
Лепёшки на сковороде: ингредиенты
Для теста:
- четыреста грамм муки
- стакан воды
- чайная ложка соли
Для начинки:
- три большие моркови
- две головки репчатого лука
Для обжарки и готовки:
- три столовые ложки подсолнечного масла
- две щепотки соли
- черный перец – по вкусу
Лепёшки на сковороде: как же приготовить
Подготовка теста:
- Соль развести в стакане воды.
- Просеять муку в глубокую миску. Подсоленную воду постепенно тонкой струйкой вливать в муку, при этом не забывать его перемешивать рукой. Что важно: ни яиц, ни каких-либо других продуктов в подготавливаемое тесто не добавляется.
- Выложить тесто на рабочую поверхность и хорошенько вымесить руками.
- Готовое тесто скатать в шар и положить в полиэтиленовый пакет. Отложить на некоторое время.
Пока тесто отдыхает подготовим начинку:
- Лук очистить, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Затем нарезать полукольцами или же кубиками.
- Морковь очистить пиллером, промыть и обмокнуть полотенцем. Затем натереть на крупной фракции терки.
- На сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и подогреть на огне.
- Добавить в подогретое растительное масло овощи. Распределить по поверхности, посолить, поперчить и хорошенько перемешать. Оставить овощи на огне, чтобы они хорошо протушились.
- Готовые овощи переложить в миску и дать им остыть.
Займемся подготовкой самого блюда и его оформлением:
- Раскатать мягкое тесто в жгут и порезать шайбочками. Шайбочки немного примять пальцами. Из данной порции теста получается примерно 13 шайбочек.
- Раскатать каждую шайбочку в очень тонкую лепешку с диаметром, соответствующим диаметру сковороды.
- В сковороду налить небольшое количество подсолнечного масла, распределить его по дну кисточкой и выложить туда лепешку.
- Поджарить лепешку с одной стороны. Для этого потребуется буквально пара минут.
- Затем перевернуть и выложить пару ложек начинки. Начинку распределяем равномерно по всей лепешке.
- Поверх начинки выложить следующую лепешку. Пока выкладываете начинку, нижняя лепешка будет поджариваться.
- Сдвоенную лепешку с начинкой нужно аккуратно перевернуть.
- На поверхность верхней лепешки снова выложить начинку и распределить ее.
- Поверх начинки снова выложить следующую лепешку и выложить начинку. И так далее, пока закончатся все лепешки.
- Выложить последнюю лепешку, вновь перевернуть, закрыть крышкой и спустить огонь на минимальный уровень.
- Оставить блюдо томиться буквально десять минут.
- Снять с огня, дать немного остыть, а затем каждую лепешку снимать со сковороды и аккуратно сворачивать рулетиком или же розочкой, кому как нравится.
- Рулетики красиво уложить на плоскую тарелку и можно подавать к столу.
Блюдо очень красиво смотрится на столе. Обязательно попробуйте его, оно должно Вам понравиться!
Лепёшки на сковороде: готовы
Приятного аппетита!
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