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Лепёшки на сковороде: мечта всех Хозяюшек!

Лепёшки на сковороде! Каждая хозяйка иногда обязательно задается вопросом: «Как же приготовить простое бюджетное блюдо да так, чтобы оно было вкусным и красиво смотрелось на столе?». Мы нашли рецепт такого блюда и сегодня обязательно порекомендуем Вам его.

Лепёшки на сковороде: ингредиенты

Для теста:

  • четыреста грамм муки
  • стакан воды
  • чайная ложка соли

Для начинки:

  • три большие моркови
  • две головки репчатого лука

Для обжарки и готовки:

  • три столовые ложки подсолнечного масла
  • две щепотки соли
  • черный перец – по вкусу

 

Лепёшки на сковороде: как же приготовить

Подготовка теста:

  • Соль развести в стакане воды.
  • Просеять муку в глубокую миску. Подсоленную воду постепенно тонкой струйкой вливать в муку, при этом не забывать его перемешивать рукой. Что важно: ни яиц, ни каких-либо других продуктов в подготавливаемое тесто не добавляется.
  • Выложить тесто на рабочую поверхность и хорошенько вымесить руками.
  • Готовое тесто скатать в шар и положить в полиэтиленовый пакет. Отложить на некоторое время.

Пока тесто отдыхает подготовим начинку:

  • Лук очистить, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Затем нарезать полукольцами или же кубиками.
  • Морковь очистить пиллером, промыть и обмокнуть полотенцем. Затем натереть на крупной фракции терки.
  • На сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и подогреть на огне.

Лепёшки на сковороде

  • Добавить в подогретое растительное масло овощи. Распределить по поверхности, посолить, поперчить и хорошенько перемешать. Оставить овощи на огне, чтобы они хорошо протушились.
  • Готовые овощи переложить в миску и дать им остыть.

Займемся подготовкой самого блюда и его оформлением:

  • Раскатать мягкое тесто в жгут и порезать шайбочками. Шайбочки немного примять пальцами. Из данной порции теста получается примерно 13 шайбочек.
  • Раскатать каждую шайбочку в очень тонкую лепешку с диаметром, соответствующим диаметру сковороды.
  • В сковороду налить небольшое количество подсолнечного масла, распределить его по дну кисточкой и выложить туда лепешку.
  • Поджарить лепешку с одной стороны. Для этого потребуется буквально пара минут.
  • Затем перевернуть и выложить пару ложек начинки. Начинку распределяем равномерно по всей лепешке.
  • Поверх начинки выложить следующую лепешку. Пока выкладываете начинку, нижняя лепешка будет поджариваться.
  • Сдвоенную лепешку с начинкой нужно аккуратно перевернуть.
  • На поверхность верхней лепешки снова выложить начинку и распределить ее.
  • Поверх начинки снова выложить следующую лепешку и выложить начинку. И так далее, пока закончатся все лепешки.
  • Выложить последнюю лепешку, вновь перевернуть, закрыть крышкой и спустить огонь на минимальный уровень.
  • Оставить блюдо томиться буквально десять минут.

Лепёшки на сковороде

  • Снять с огня, дать немного остыть, а затем каждую лепешку снимать со сковороды и аккуратно сворачивать рулетиком или же розочкой, кому как нравится.
  • Рулетики красиво уложить на плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Блюдо очень красиво смотрится на столе. Обязательно попробуйте его, оно должно Вам понравиться!

Лепёшки на сковороде: готовы

Приятного аппетита!

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