Лепёшки на сковороде: мечта всех Хозяюшек!

Лепёшки на сковороде! Каждая хозяйка иногда обязательно задается вопросом: «Как же приготовить простое бюджетное блюдо да так, чтобы оно было вкусным и красиво смотрелось на столе?». Мы нашли рецепт такого блюда и сегодня обязательно порекомендуем Вам его.

Лепёшки на сковороде: ингредиенты

Для теста:

четыреста грамм муки

стакан воды

чайная ложка соли

Для начинки:

три большие моркови

две головки репчатого лука

Для обжарки и готовки:

три столовые ложки подсолнечного масла

две щепотки соли

черный перец – по вкусу

Лепёшки на сковороде: как же приготовить

Подготовка теста:

Соль развести в стакане воды.

Просеять муку в глубокую миску. Подсоленную воду постепенно тонкой струйкой вливать в муку, при этом не забывать его перемешивать рукой. Что важно: ни яиц, ни каких-либо других продуктов в подготавливаемое тесто не добавляется.

Выложить тесто на рабочую поверхность и хорошенько вымесить руками.

Готовое тесто скатать в шар и положить в полиэтиленовый пакет. Отложить на некоторое время.

Пока тесто отдыхает подготовим начинку:

Лук очистить, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Затем нарезать полукольцами или же кубиками.

Морковь очистить пиллером, промыть и обмокнуть полотенцем. Затем натереть на крупной фракции терки.

На сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по поверхности и подогреть на огне.

Добавить в подогретое растительное масло овощи. Распределить по поверхности, посолить, поперчить и хорошенько перемешать. Оставить овощи на огне, чтобы они хорошо протушились.

Готовые овощи переложить в миску и дать им остыть.

Займемся подготовкой самого блюда и его оформлением:

Раскатать мягкое тесто в жгут и порезать шайбочками. Шайбочки немного примять пальцами. Из данной порции теста получается примерно 13 шайбочек.

Раскатать каждую шайбочку в очень тонкую лепешку с диаметром, соответствующим диаметру сковороды.

В сковороду налить небольшое количество подсолнечного масла, распределить его по дну кисточкой и выложить туда лепешку.

Поджарить лепешку с одной стороны. Для этого потребуется буквально пара минут.

Затем перевернуть и выложить пару ложек начинки. Начинку распределяем равномерно по всей лепешке.

Поверх начинки выложить следующую лепешку. Пока выкладываете начинку, нижняя лепешка будет поджариваться.

Сдвоенную лепешку с начинкой нужно аккуратно перевернуть.

На поверхность верхней лепешки снова выложить начинку и распределить ее.

Поверх начинки снова выложить следующую лепешку и выложить начинку. И так далее, пока закончатся все лепешки.

Выложить последнюю лепешку, вновь перевернуть, закрыть крышкой и спустить огонь на минимальный уровень.

Оставить блюдо томиться буквально десять минут.

Снять с огня, дать немного остыть, а затем каждую лепешку снимать со сковороды и аккуратно сворачивать рулетиком или же розочкой, кому как нравится.

Рулетики красиво уложить на плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Блюдо очень красиво смотрится на столе. Обязательно попробуйте его, оно должно Вам понравиться!

Лепёшки на сковороде: готовы

Приятного аппетита!