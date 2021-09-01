Просто отожмите баклажаны. Мягкая и вкусная закуска: готовится просто и быстро

Мягкие и вкусные баклажаны в кляре готовятся просто и быстро, они вам точно понравятся. Для готовки нужен минимальный набор продуктов и немного времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 4 шт;

яйца, 2 шт;

сметана и сыр по 100 г;

соль, перец;

мука, 4 ст.л;

чеснок, ароматные травы, базилик.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кружочками. Замачивать в соленой воде чтобы убрать горечь не нужно, но если вы переживаете, что она присутствует, тогда сделайте этот этап.

Яйца смешиваем с солью и перцем, ароматными травами и измельченным чесноком, сметаной, тертый сыром.

Массу хорошо вымешиваем до полной однородности.

Всыпаем муку и перемешиваем кляр.

Опускаем в него кружочки баклажана и выкладываем на разогретое растительное масло и обжариваем с двух сторон до румяности.

Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла и потом на блюдо, посыпаем зеленью и подаем.