Просто отожмите баклажаны. Мягкая и вкусная закуска: готовится просто и быстро

Мягкие и вкусные баклажаны в кляре готовятся просто и быстро, они вам точно понравятся. Для готовки нужен минимальный набор продуктов и немного времени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны, 4 шт;
- яйца, 2 шт;
- сметана и сыр по 100 г;
- соль, перец;
- мука, 4 ст.л;
- чеснок, ароматные травы, базилик.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кружочками. Замачивать в соленой воде чтобы убрать горечь не нужно, но если вы переживаете, что она присутствует, тогда сделайте этот этап.
Яйца смешиваем с солью и перцем, ароматными травами и измельченным чесноком, сметаной, тертый сыром.
Массу хорошо вымешиваем до полной однородности.
Всыпаем муку и перемешиваем кляр.
Опускаем в него кружочки баклажана и выкладываем на разогретое растительное масло и обжариваем с двух сторон до румяности.
Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла и потом на блюдо, посыпаем зеленью и подаем.
К таким баклажанам я еще готовлю сметанный соус с мелко рубленным чесноком и укропом, можно еще добавить тертый свежий или маринованный огурчик.
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