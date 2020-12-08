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Сало в духовке вкуснее мяса! Мягкая, нежная и очень вкусная закуска

Я часто использую этот рецепт готовки сала в духовке. Всегда получается мягкая, нежная и очень вкусная закуска, которую я ставлю на праздничный новогодний стол, на Пасху. Очень советую попробовать, тем более, что ничего сложного нет, продукты нужны самые простые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • подчеревок, 1.5 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • лавровый лист измельченный, четверть ч.л;
  • соль и смесь перцев по 1.5 ч.л;
  • вода, 3 ч.л.

Процесс приготовления

Сало промываем, чистим шкурку и просушиваем бумажными полотенцами.

Смешиваем соль с перцами и лавровым листом, пропущенным через пресс чесноком, водой.

Совет: если любите больше чеснока – добавляйте еще или меньше. Смесь перцев вы также можете увеличить. Соль берите также по вкусу.

Сало прокалываем ножом и укладываем  маринад, потом обмазываем остатками весь кусок со всех сторон.

Оборачиваем фольгой и оставляем минимум на 1 час, максимум – на сутки. Можно и сразу отправлять в духовку.

Перекладываем сало в форму и  отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов от 1 до 1.5 часа – все зависит от толщины сала.

Оставляем сало в фольге до остывания. Можно даже подавать теплым в фольге.

Если сало остается, то можно положить его в морозильную камеру, потом вынуть и порезать тонкими ломтиками.

Сало в духовке вкуснее мяса! Мягкая, нежная и очень вкусная закуска

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