Сало в духовке вкуснее мяса! Мягкая, нежная и очень вкусная закуска

Я часто использую этот рецепт готовки сала в духовке. Всегда получается мягкая, нежная и очень вкусная закуска, которую я ставлю на праздничный новогодний стол, на Пасху. Очень советую попробовать, тем более, что ничего сложного нет, продукты нужны самые простые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- подчеревок, 1.5 кг;
- чеснок, 1 головка;
- лавровый лист измельченный, четверть ч.л;
- соль и смесь перцев по 1.5 ч.л;
- вода, 3 ч.л.
Процесс приготовления
Сало промываем, чистим шкурку и просушиваем бумажными полотенцами.
Смешиваем соль с перцами и лавровым листом, пропущенным через пресс чесноком, водой.
Совет: если любите больше чеснока – добавляйте еще или меньше. Смесь перцев вы также можете увеличить. Соль берите также по вкусу.
Сало прокалываем ножом и укладываем маринад, потом обмазываем остатками весь кусок со всех сторон.
Оборачиваем фольгой и оставляем минимум на 1 час, максимум – на сутки. Можно и сразу отправлять в духовку.
Перекладываем сало в форму и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов от 1 до 1.5 часа – все зависит от толщины сала.
Оставляем сало в фольге до остывания. Можно даже подавать теплым в фольге.
Если сало остается, то можно положить его в морозильную камеру, потом вынуть и порезать тонкими ломтиками.
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