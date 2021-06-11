Рестораны отдыхают. Мороженое «Крембрюле» за 5 минут, из 2 ингредиентов

Один из самых простых рецептов любимого с детства лакомства. Главное, взять качественные продукты для готовки, чтобы десерт получился на самом деле вкусным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливки жирные, 500 г;
- сгущенка вареная, 0.5 банки;
- вафельные коржи, 2 шт.
Процесс приготовления
Все продукты должны быть хорошо охлажденными.
Сливки взбиваем миксером очень хорошо до густой массы, с пиками. Достаточно будет 5 минут.
Добавляем сгущенку и продолжаем взбивать. По вкусу можете добавит больше, чем половину банки, но получается очень сладкий десерт.
Взбивать нужно до 1 минуты, чтобы не перебить массу, она может стать слишком масляной.
Круглую форму смазываем растительным маслом и накрываем пленкой.
Кладем вафельный корж и выкладываем массу, разравниваем и сверху накрываем вторым коржом.
Отправляем на 5 часов в морозильную камеру.
По желанию можно не использовать коржи, а выложить мороженое просто в форму или сразу по порционным стаканчикам.
Если готовите для праздника, десерт украшаем свежими ягодами или мармеладом, шоколадной крошкой и другими добавками по вкусу.
Получится очень ароматный и вкусный десерт, который вы сделаете из качественных продуктов.
Свежие комментарии