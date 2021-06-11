Рестораны отдыхают. Мороженое «Крембрюле» за 5 минут, из 2 ингредиентов

Один из самых простых рецептов любимого с детства лакомства. Главное, взять качественные продукты для готовки, чтобы десерт получился на самом деле вкусным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливки жирные, 500 г;

сгущенка вареная, 0.5 банки;

вафельные коржи, 2 шт.

Процесс приготовления

Все продукты должны быть хорошо охлажденными.

Сливки взбиваем миксером очень хорошо до густой массы, с пиками. Достаточно будет 5 минут.

Добавляем сгущенку и продолжаем взбивать. По вкусу можете добавит больше, чем половину банки, но получается очень сладкий десерт.

Взбивать нужно до 1 минуты, чтобы не перебить массу, она может стать слишком масляной.

Круглую форму смазываем растительным маслом и накрываем пленкой.

Кладем вафельный корж и выкладываем массу, разравниваем и сверху накрываем вторым коржом.

Отправляем на 5 часов в морозильную камеру.

По желанию можно не использовать коржи, а выложить мороженое просто в форму или сразу по порционным стаканчикам.

Если готовите для праздника, десерт украшаем свежими ягодами или мармеладом, шоколадной крошкой и другими добавками по вкусу.

Получится очень ароматный и вкусный десерт, который вы сделаете из качественных продуктов.