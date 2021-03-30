Куриные желудки с овощами в сметанном соусе — вкусное и бюджетное блюдо. Выглядит оно невероятно аппетитным. Комбинация сметанного соуса и овощей — поразительная!

Куриные желудки с овощами в сметанном соусе: ингредиенты

1 (один) кг — куриных желудочков 8 (восемь) небольших картофелин 2 (две) шт — моркови 300 (триста) гр — зеленого горошка 1 (одна) шт — лука 250 (двести пятьдесят0 мл — молока 3 (три) зубчика — чеснока соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 180 (сто восемьдесят) гр — сметаны

Рецепт приготовления: