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Куриные желудки с овощами в сметанном соусе

Куриные желудки с овощами в сметанном соусе — вкусное и бюджетное блюдо. Выглядит оно невероятно аппетитным. Комбинация сметанного соуса и овощей — поразительная!

Куриные желудки с овощами в сметанном соусе

Куриные желудки с овощами в сметанном соусе: ингредиенты

  1. 1 (один) кг — куриных желудочков
  2. 8 (восемь) небольших картофелин
  3. 2 (две) шт — моркови
  4. 300 (триста) гр — зеленого горошка
  5. 1 (одна) шт — лука
  6. 250 (двести пятьдесят0 мл — молока
  7. 3 (три) зубчика — чеснока
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу
  10. 180 (сто восемьдесят) гр — сметаны

Рецепт приготовления:

  • Куриные желудки отварите до мягкости в подсоленной воде с лавровым листом
  • Картофель нарежьте средними кусочками
  • Морковь нарежьте небольшими кубиками
  • Лук измельчите
  • Все нарезанные овощи и горошек сложите в толстостенную кастрюлю или утятницу
  • Сметану смешайте с молоком, добавьте соус к овощам и долейте воды так, чтобы жидкость доходила до поверхности овощной смеси
  • Отправьте на сильный огонь и доведите до кипения, посолите, поперчите и сразу уменьшите огонь почти до минимального и тушите при закрытой крышке до мягкости, периодически перемешивая овощи
  • Желудки нарежьте не слишком мелко (на 3-4 части), добавьте к овощам, туда же выдавите чеснок. Тщательно перемешайте, тушите еще 5-7 минут и снимите с огня.
    Куриные желудки с овощами в сметанном соусе готовы!
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