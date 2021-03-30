Куриные желудки с овощами в сметанном соусе — вкусное и бюджетное блюдо. Выглядит оно невероятно аппетитным. Комбинация сметанного соуса и овощей — поразительная!
Куриные желудки с овощами в сметанном соусе: ингредиенты
- 1 (один) кг — куриных желудочков
- 8 (восемь) небольших картофелин
- 2 (две) шт — моркови
- 300 (триста) гр — зеленого горошка
- 1 (одна) шт — лука
- 250 (двести пятьдесят0 мл — молока
- 3 (три) зубчика — чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 180 (сто восемьдесят) гр — сметаны
Рецепт приготовления:
- Куриные желудки отварите до мягкости в подсоленной воде с лавровым листом
- Картофель нарежьте средними кусочками
- Морковь нарежьте небольшими кубиками
- Лук измельчите
- Все нарезанные овощи и горошек сложите в толстостенную кастрюлю или утятницу
- Сметану смешайте с молоком, добавьте соус к овощам и долейте воды так, чтобы жидкость доходила до поверхности овощной смеси
- Отправьте на сильный огонь и доведите до кипения, посолите, поперчите и сразу уменьшите огонь почти до минимального и тушите при закрытой крышке до мягкости, периодически перемешивая овощи
- Желудки нарежьте не слишком мелко (на 3-4 части), добавьте к овощам, туда же выдавите чеснок. Тщательно перемешайте, тушите еще 5-7 минут и снимите с огня. Куриные желудки с овощами в сметанном соусе готовы!
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