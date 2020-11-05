Шесть правил варки супов от В. Похлебкина. Готовка супа  — это целое искусство

Я прекрасно понимаю, что вкус любого блюда, не только первого во многом зависит от того, насколько правильно вы подходите к готовке.

Как всегда Вильям Васильевич прав в том, что готовка супа — это целое искусство, к которому нужно внимательно относиться.

Помимо этого, у него есть некоторые правила, соблюдая которые, у вас точно получится очень вкусный и ароматный суп:

варите всегда ровно столько супа, сколько нужно вам на всю семью, максимум 10 порций. Чем меньше объем супа, тем вкуснее он получается;

готовим суп только в «правильной» посуде – фарфор, фаянс, эмалированная кастрюля. Даже наши любимые металлические кастрюли без покрытия не подходят. Суп должен не вариться, а томиться;

у супа должно быть все сбалансированным – количество воды в конце варки по отношению к прочим продуктам составляем 200 – 250 мл на одну порцию. Также учтите, что и как в случае с холодным, воду не добавляем в суп, сколько сначала налил в кастрюлю, столько и будет.

Соблюдая эти советы, вы сможете легко справиться с варкой любого супа.

Помимо советов, Похлебкин еще дает и полезные рекомендации по варке первых блюд:

используем только свежие и качественные продукты; всегда режем продукты именно так, как указывается в рецепте; последовательность укладки продуктов в суп, также должна соответствовать рецепту. Все продукты имеют свой период варки и чтобы одни не переварились, а вторые не остались сырыми, кладите все последовательно; солим перед концом варки, когда все уже почти сварилось; перемешиваем суп, следим за тем, чтобы он не перекипел, иначе вкус будет уже не тот; за 3 – 7 минут до конца готовки, закладываем специи, зелень, ароматные травы.

Сняв кастрюлю с плиты, оставляем настаиваться немного, чтобы все вкусы стабилизировались. Также многие не советуют разогревать супы – вкус будет совсем другим, поэтому готовьте на один раз.