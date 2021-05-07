Салат Копейка. Несмотря на недорогие ингредиенты, салатик понравится всем без исключения

Салат Копейка бесподобен на вкус и прост в приготовлении. Своё название салат получил благодаря доступным продуктам, входящим в его состав.
Салат Копейка: ингредиенты
- Яйца перепелиные — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Сосиски — 1 шт. (одна штука)
- Огурец — 1 шт. (одна штука)
- Лук зелёный — 1 шт. (одна штука)
- Укроп — пара зонтиков
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Перепелиные яйца и морковь предварительно отварите, остудите и очистите. Нарежьте морковь тонкими кружочками. Яйца также нарежьте кружочками.
- Свежий огурец вымойте и обсушите, нарежьте кружочками. Выложите огурцы и морковь в салатник.
- Сосиску подогрейте в микроволновке и также нарежьте кружочками. Смешайте с остальными продуктами.
- Затем добавьте мелко нарезанный лук и яйца.
- Укроп мелко нарежьте и добавьте в салат.
- Салат заправьте майонезом, поперчите и посолите, хорошо перемешайте.
Салат копейка удивит Вас невероятно свежим вкусом.
Готовьте на здоровье!
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