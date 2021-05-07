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Салат Копейка. Несмотря на недорогие ингредиенты, салатик понравится всем без исключения

Салат Копейка бесподобен на вкус и прост в приготовлении. Своё название салат получил благодаря доступным продуктам, входящим в его состав.

Салат Копейка: ингредиенты

Салат Копейка

  1. Яйца перепелиные — 2-3 шт. (две-три штуки)
  2. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  3. Сосиски  — 1 шт. (одна штука)
  4. Огурец — 1 шт. (одна штука)
  5. Лук зелёный — 1 шт. (одна штука)
  6. Укроп — пара зонтиков
  7. Чёрный молотый перец — по вкусу
  8. Соль — по вкусу
  9. Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Перепелиные яйца и морковь предварительно отварите, остудите и очистите. Нарежьте морковь тонкими кружочками. Яйца также нарежьте кружочками.
  • Свежий огурец вымойте и обсушите, нарежьте кружочками. Выложите огурцы и морковь в салатник.
  • Сосиску подогрейте в микроволновке и также нарежьте кружочками. Смешайте с остальными продуктами.
  • Затем добавьте мелко нарезанный лук и яйца.
  • Укроп мелко нарежьте и добавьте в салат.
  • Салат заправьте майонезом, поперчите и посолите, хорошо перемешайте.

Салат копейка удивит Вас невероятно свежим вкусом.

Салат Копейка. Несмотря на недорогие ингредиенты, салатик понравится всем без исключения 2

 

Готовьте на здоровье!

 

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САЛАТЫ
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