Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

У большинства из нас есть свои особенные вкусы, запахи, почувствовав которые на мгновение переносишься в юность или детство. Для меня это аромат свежей «Московской» плюшки.

В советские годы купить их можно было почти в каждой булочной, но мои любимые продавались в театральном буфете. Во время антракта я всегда приходила выпить чашку кофе с мягкой, сладкой сдобой.

Спустя много лет я нашла тот самый рецепт воздушных плюшек из моей молодости. Результат превзошел все ожидания.

Для приготовления потребуется:

500 г муки;

20 г прессованных или 2 ч. л. сухих дрожжей;

100 мл воды;

150 мл молока;

140 г сахара;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

0,5 ч. л. соли;

ваниль.

Теперь приступаю к приготовлению. Дрожжи посыпаю чайной ложкой сахара, заливаю теплым молоком. Оставляю бродить на 10-15 минут.

В глубокую миску для замешивания просеиваю муку, добавляю соль, 100 г сахара и ваниль.

По центру делаю углубление, выливаю туда молоко с дрожжами и теплую воду.

Жидкости не должны быть горячими или холодными, оптимальная температура +37…+38°С.

Теперь добавляю 50 г подтаявшего сливочного масла и замешиваю тесто.

Оно должно стать эластичным, однородным, перестать приставать к рукам. По времени это займет примерно 15 минут.

Получившийся колобок слегка смазываю растопленным маслом, накрываю пленкой и отправляю в тепло. Через час тесто нужно обмять, затем дать еще около 40 минут, пока оно не вырастет в 2–3 раза.

Пышность будет зависеть от свежести дрожжей, окружающей температуры и качества замеса.

Если не позволить сдобному тесту расстояться, то выпечка в духовке начнет резко подходить, рваться, утратит свою воздушность.

На результате скажется и неправильно выбранная мука. Для булочек используют только высший сорт.

Из теста формирую 9 шариков весом примерно по 100 г.

Раскатываю их в лепёшками толщиной 0,5 см.

Растапливаю и остужаю оставшееся масло. Смазываю им заготовки и не туго скатываю их рулетиками.

Теперь каждый рулетик складываю пополам, соединяю между собой концы, прижимаю и делаю надрез по центру. Выворачиваю плюшки.

Раскладываю булочки на застеленный бумагой для выпечки противень, соблюдая между ними расстояние 3-3,5 см.

Оставляю подходить еще на 30–40 минут.

Подошедшие плюшки смазываю желтком, хорошо посыпаю сахаром и отправляю в прогретый духовой шкаф на полчаса при температуре 190°С.

Во время выпекания первые 15 минут нельзя открывать дверцу печки. А также стоит внимательно контролировать нагрев. Если температура окажется недостаточной, изделия не зарумянятся, а начнут пересыхать, и, наоборот, при слишком высокой температуре сверху булочки покроются аппетитной корочкой, но внутри останутся сырыми.

Проверить готовность можно, использовав спичку или зубочистку. Если при проколе палочка остается чистой, значит, булочки испеклись. Тогда их следует переложить остывать на решетку.

Мягкие, ароматные плюшки готовы. Приятного аппетита!

Спасибо, что дочитали мою статью до конца. Расскажите, а какие блюда напоминают вам о детстве?