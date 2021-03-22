Скатерть-Самобранка

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Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

У большинства из нас есть свои особенные вкусы, запахи, почувствовав которые на мгновение переносишься в юность или детство. Для меня это аромат свежей «Московской» плюшки.

В советские годы купить их можно было почти в каждой булочной, но мои любимые продавались в театральном буфете. Во время антракта я всегда приходила выпить чашку кофе с мягкой, сладкой сдобой.

Спустя много лет я нашла тот самый рецепт воздушных плюшек из моей молодости. Результат превзошел все ожидания.

Для приготовления потребуется:

  • 500 г муки;
  • 20 г прессованных или 2 ч. л. сухих дрожжей;
  • 100 мл воды;
  • 150 мл молока;
  • 140 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • ваниль.

Теперь приступаю к приготовлению. Дрожжи посыпаю чайной ложкой сахара, заливаю теплым молоком. Оставляю бродить на 10-15 минут.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

В глубокую миску для замешивания просеиваю муку, добавляю соль, 100 г сахара и ваниль.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

По центру делаю углубление, выливаю туда молоко с дрожжами и теплую воду.

Жидкости не должны быть горячими или холодными, оптимальная температура +37…+38°С.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Теперь добавляю 50 г подтаявшего сливочного масла и замешиваю тесто.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Оно должно стать эластичным, однородным, перестать приставать к рукам. По времени это займет примерно 15 минут.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Получившийся колобок слегка смазываю растопленным маслом, накрываю пленкой и отправляю в тепло. Через час тесто нужно обмять, затем дать еще около 40 минут, пока оно не вырастет в 2–3 раза.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Пышность будет зависеть от свежести дрожжей, окружающей температуры и качества замеса.

Если не позволить сдобному тесту расстояться, то выпечка в духовке начнет резко подходить, рваться, утратит свою воздушность.

На результате скажется и неправильно выбранная мука. Для булочек используют только высший сорт.

Из теста формирую 9 шариков весом примерно по 100 г.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Раскатываю их в лепёшками толщиной 0,5 см.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Растапливаю и остужаю оставшееся масло. Смазываю им заготовки и не туго скатываю их рулетиками.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Теперь каждый рулетик складываю пополам, соединяю между собой концы, прижимаю и делаю надрез по центру. Выворачиваю плюшки.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто
Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто
Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто
Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Раскладываю булочки на застеленный бумагой для выпечки противень, соблюдая между ними расстояние 3-3,5 см.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Оставляю подходить еще на 30–40 минут.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Подошедшие плюшки смазываю желтком, хорошо посыпаю сахаром и отправляю в прогретый духовой шкаф на полчаса при температуре 190°С.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто
Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Во время выпекания первые 15 минут нельзя открывать дверцу печки. А также стоит внимательно контролировать нагрев. Если температура окажется недостаточной, изделия не зарумянятся, а начнут пересыхать, и, наоборот, при слишком высокой температуре сверху булочки покроются аппетитной корочкой, но внутри останутся сырыми.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Проверить готовность можно, использовав спичку или зубочистку. Если при проколе палочка остается чистой, значит, булочки испеклись. Тогда их следует переложить остывать на решетку.

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Мягкие, ароматные плюшки готовы. Приятного аппетита!

Мягкие плюшки из советских буфетов: такие сейчас в продаже не найти, но приготовить можно запросто

Спасибо, что дочитали мою статью до конца. Расскажите, а какие блюда напоминают вам о детстве?

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