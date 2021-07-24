Торт Мадам Помпадур. Домашний тортик в красивом исполнении

Торт Мадам Помпадур получается очень нежным и вкусным, ваша семья обязательно оценит такой десерт.
Торт Мадам Помпадур: ингредиенты
- Творог высокой жирности — 210 гр. (двести десять грамм)
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Миндаль, шоколад — по вкусу
- Яйца — 2шт. (две штуки)
Крем:
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Молоко — 700-800 мл. (семьсот-восемьсот миллилитров)
- Мука — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Сливочное масло — 1 п. (одна пачка)
- Сливки — 200 гр. (двести грамм) — по желанию
- Ванилин — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Соедините яйца, сахар, взбейте и введите творог.
- Всё как следует перемешайте, введите муку, предварительно соединив с содой и солью.
- Готовое тесто разделите на 8 частей и поставьте в холод на час.
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов и выпекайте все коржи до золотистого состояния.
- Приготовьте крем: все ингредиенты соедините вместе в кастрюльке и отправьте на огонь. После закипания огонь выключите, смесь перемешайте.
- После остывания вбейте в крем размягчённое масло.
- Промажьте остывшие коржи кремом и соберите торт.
- Украсьте сверху миндалём и шоколадом и можно подавать к столу.
Торт Мадам Помпадур — самый вкусный домашний десерт.
Пеките на здоровье!
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