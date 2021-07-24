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Торт Мадам Помпадур. Домашний тортик в красивом исполнении

Торт Мадам Помпадур получается очень нежным и вкусным, ваша семья обязательно оценит такой десерт.

Торт Мадам Помпадур: ингредиенты

Торт Мадам Помпадур. Домашний тортик в красивом исполнении 2

  1.  Творог высокой жирности — 210 гр. (двести десять грамм)
  2. Мука — 2 ст. (два стакана)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Миндаль, шоколад — по вкусу
  7. Яйца — 2шт. (две штуки)

Крем:

  1. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  2. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  3. Молоко — 700-800 мл. (семьсот-восемьсот миллилитров)
  4. Мука — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  5. Сливочное масло — 1 п. (одна пачка)
  6. Сливки — 200 гр. (двести грамм) — по желанию
  7. Ванилин — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Соедините яйца, сахар, взбейте и введите творог.
  • Всё как следует перемешайте, введите муку, предварительно соединив с содой и солью.
  • Готовое тесто разделите на 8 частей и поставьте в холод на час.
  • Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов и выпекайте все коржи до золотистого состояния.
  • Приготовьте крем: все ингредиенты соедините вместе в кастрюльке и отправьте на огонь. После закипания огонь выключите, смесь перемешайте.
  • После остывания вбейте в крем размягчённое масло.
  • Промажьте остывшие коржи кремом и соберите торт.
  • Украсьте сверху миндалём  и шоколадом и можно подавать к столу.

Торт Мадам Помпадур — самый вкусный домашний десерт.

Торт Мадам Помпадур

Пеките на здоровье!

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