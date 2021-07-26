Шарлотка по-летнему: сплошное удовольствие! Летний пирог с черной смородиной

Такой пышный и воздушный пирог с летними ягодами готовится быстро и просто, получается нежным, с ярким смородиновым вкусом и ароматом. Можно использовать другие ягоды и фрукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-яйца, 4 шт;

-ванилин;

-сахар, 200 г;

-мука, 160 г;

-соль щепотка;

-смородина, 200 г.

Процесс приготовления

Яйца солим и взбиваем миксером до пены.

Всыпаем по вкусу ванильный сахар и обычный и взбиваем до густой и белой массы, пышной и высокой.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто.

Совет: вмешиваем муку лопаткой, аккуратно поднимая массу снизу вверх, чтобы не нарушать пышность массы. Тогда бисквит получится пышным и воздушным.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Сверху посыпаем сухими ягодами смородины или другими добавками.

Выпекаем в предварительно разогретой дл 180 градусов духовке около 20 минут. Готовность проверяйте шпажкой через 15 минут. Если ранее откроете дверцу духовки, тесто опадет.

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой.

Смородина очень любит сочетание со сметаной, поэтому можно взять жирную сметану и взбить ее с сахарной пудрой – такой крем прекрасно подходит к пирогу.