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Шарлотка по-летнему: сплошное удовольствие! Летний пирог с черной смородиной

Такой пышный и воздушный пирог с летними ягодами готовится быстро и просто, получается нежным, с ярким смородиновым вкусом и ароматом. Можно использовать другие ягоды и фрукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-яйца, 4 шт;

-ванилин;

-сахар, 200 г;

-мука, 160 г;

-соль щепотка;

-смородина, 200 г.

Процесс приготовления

Яйца солим и взбиваем миксером до пены.

Всыпаем по вкусу ванильный сахар и обычный и взбиваем до густой и белой массы, пышной и высокой.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто.

Совет: вмешиваем муку лопаткой, аккуратно поднимая массу снизу вверх, чтобы не нарушать пышность массы. Тогда бисквит получится пышным и воздушным.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Сверху посыпаем сухими ягодами смородины или другими добавками.

Выпекаем в предварительно разогретой дл 180 градусов духовке около 20 минут. Готовность проверяйте шпажкой через 15 минут. Если ранее откроете дверцу духовки, тесто опадет.

Шарлотка по-летнему: сплошное удовольствие! Летний пирог с черной смородиной

 

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой.

Шарлотка по-летнему: сплошное удовольствие! Летний пирог с черной смородиной

Смородина очень любит сочетание со сметаной, поэтому можно взять жирную сметану и взбить ее с сахарной пудрой – такой крем прекрасно подходит к пирогу.

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