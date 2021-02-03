Котлеты из баклажанов и гречки: такого Вы еще и не пробовали

Котлеты из баклажанов и гречки! Приготовим сегодня на обед простые и очень вкусные котлеты из гречки и баклажан. Получается очень интересное и оригинальное блюдо для всех любителей баклажан.

Котлеты из баклажанов и гречки: ингредиенты

три баклажана среднего размера

триста граммов гречки

одна большая головка репчатого лука

одно яйцо

пять столовых ложек муки

две столовые ложки панировочных сухарей

соль и перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Котлеты из баклажанов и гречки: готовка

Готовим гречку

Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока та не станет прозрачной.

Отправить гречку в кастрюлю, залить кипятком, подсолить и варить до готовности.

А теперь нужно испечь баклажаны:

Баклажаны помыть, просушить полотенцем, наколоть в нескольких местах зубочисткой.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Баклажаны уложить на решетку и отправить в духовку запекаться до мягкости.

Пока запекаются баклажаны нужно подготовить лук:

Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.

Растительное масло подогреть на сковороде и запустить в него лук.

Обжаривать лук до мягкости.

А теперь нужно соединить все компоненты:

Готовую гречневую кашу выложить из кастрюли в чашу для блендера.

Туда же отправить жаренный лук.

Измельчить все блендером. Можно также пропустить все через мясорубку.

Выложить получившуюся массу в отдельную глубокую миску.

Испеченные баклажаны положить в полиэтиленовый мешок и немного подержать.

Затем очистить их от шкурки и измельчить.

Баклажаны тоже измельчить блендером.

После отправить их в миску с луком и гречкой.

Котлеты из баклажанов и гречки: формирование котлет

Вбить яйцо в миску с луком, гречкой и баклажанами.

Затем туда же добавить муку, панировочные сухари.

Посолить, поперчить и все хорошо перемешать. Должна получится масса по консистенции похожая на оладьи.

Растительное масло хорошо прогреть на сковороде.

Выложить при помощи столовой ложки эту гречнево-баклажанную массу на сковороду.

Обжаривать котлеты на небольшом огне с обеих сторон до хорошего румяного цвета.

Котлетки выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Вот и готовы наши вкусные котлеты из гречки и баклажан.

Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте на стол с каким-нибудь гарниром.

Котлеты из баклажанов и гречки: готовы

Приятного аппетита!