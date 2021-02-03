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Котлеты из баклажанов и гречки: такого Вы еще и не пробовали

Котлеты из баклажанов и гречки! Приготовим сегодня на обед простые и очень вкусные котлеты из гречки и баклажан. Получается очень интересное и оригинальное блюдо для всех любителей баклажан.

Котлеты из баклажанов и гречки: ингредиенты

  • три баклажана среднего размера
  • триста граммов гречки

Котлеты из баклажанов и гречки

  • одна большая головка репчатого лука
  • одно яйцо
  • пять столовых ложек муки
  • две столовые ложки панировочных сухарей
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Котлеты из баклажанов и гречки: готовка

Котлеты из баклажанов и гречки

Готовим гречку

  • Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока та не станет прозрачной.
  • Отправить гречку в кастрюлю, залить кипятком, подсолить и варить до готовности.

А теперь нужно испечь баклажаны:

  • Баклажаны помыть, просушить полотенцем, наколоть в нескольких местах зубочисткой.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Баклажаны уложить на решетку и отправить в духовку запекаться до мягкости.

Пока запекаются баклажаны нужно подготовить лук:

  • Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.
  • Растительное масло подогреть на сковороде и запустить в него лук.
  • Обжаривать лук до мягкости.

А теперь нужно соединить все компоненты:

  • Готовую гречневую кашу выложить из кастрюли в чашу для блендера.
  • Туда же отправить жаренный лук.
  • Измельчить все блендером. Можно также пропустить все через мясорубку.
  • Выложить получившуюся массу в отдельную глубокую миску.
  • Испеченные баклажаны положить в полиэтиленовый мешок и немного подержать.
  • Затем очистить их от шкурки и измельчить.
  • Баклажаны тоже измельчить блендером.
  • После отправить их в миску с луком и гречкой.

Котлеты из баклажанов и гречки: формирование котлет

  • Вбить яйцо в миску с луком, гречкой и баклажанами.
  • Затем туда же добавить муку, панировочные сухари.
  • Посолить, поперчить и все хорошо перемешать. Должна получится масса по консистенции похожая на оладьи.
  • Растительное масло хорошо прогреть на сковороде.

Котлеты из баклажанов и гречки

  • Выложить при помощи столовой ложки эту гречнево-баклажанную массу на сковороду.
  • Обжаривать котлеты на небольшом огне с обеих сторон до хорошего румяного цвета.
  • Котлетки выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Вот и готовы наши вкусные котлеты из гречки и баклажан.

Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте на стол с каким-нибудь гарниром.

Котлеты из баклажанов и гречки: готовы

Приятного аппетита!

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