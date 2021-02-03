Котлеты из баклажанов и гречки: такого Вы еще и не пробовали

Котлеты из баклажанов и гречки! Приготовим сегодня на обед простые и очень вкусные котлеты из гречки и баклажан. Получается очень интересное и оригинальное блюдо для всех любителей баклажан.
Котлеты из баклажанов и гречки: ингредиенты
- три баклажана среднего размера
- триста граммов гречки
- одна большая головка репчатого лука
- одно яйцо
- пять столовых ложек муки
- две столовые ложки панировочных сухарей
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Котлеты из баклажанов и гречки: готовка
Готовим гречку
- Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока та не станет прозрачной.
- Отправить гречку в кастрюлю, залить кипятком, подсолить и варить до готовности.
А теперь нужно испечь баклажаны:
- Баклажаны помыть, просушить полотенцем, наколоть в нескольких местах зубочисткой.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Баклажаны уложить на решетку и отправить в духовку запекаться до мягкости.
Пока запекаются баклажаны нужно подготовить лук:
- Репчатый лук почистить и порезать мелким кубиком.
- Растительное масло подогреть на сковороде и запустить в него лук.
- Обжаривать лук до мягкости.
А теперь нужно соединить все компоненты:
- Готовую гречневую кашу выложить из кастрюли в чашу для блендера.
- Туда же отправить жаренный лук.
- Измельчить все блендером. Можно также пропустить все через мясорубку.
- Выложить получившуюся массу в отдельную глубокую миску.
- Испеченные баклажаны положить в полиэтиленовый мешок и немного подержать.
- Затем очистить их от шкурки и измельчить.
- Баклажаны тоже измельчить блендером.
- После отправить их в миску с луком и гречкой.
Котлеты из баклажанов и гречки: формирование котлет
- Вбить яйцо в миску с луком, гречкой и баклажанами.
- Затем туда же добавить муку, панировочные сухари.
- Посолить, поперчить и все хорошо перемешать. Должна получится масса по консистенции похожая на оладьи.
- Растительное масло хорошо прогреть на сковороде.
- Выложить при помощи столовой ложки эту гречнево-баклажанную массу на сковороду.
- Обжаривать котлеты на небольшом огне с обеих сторон до хорошего румяного цвета.
- Котлетки выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Вот и готовы наши вкусные котлеты из гречки и баклажан.
Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте на стол с каким-нибудь гарниром.
Котлеты из баклажанов и гречки: готовы
Приятного аппетита!
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