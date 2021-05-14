Маринованные голубцы на зиму. В любой сезон на вашем столе овощи

Маринованные голубцы на зиму выручат Вас в любой ситуации. Они получаются очень вкусными и ароматными и обязательно Вам понравятся.

Маринованные голубцы на зиму: ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 шт. (одна штука) Морковь — 500 гр. (пятьсот грамм) Свекла — 1 шт. (одна штука) Болгарский перец — 2 шт. (две штуки) Лук — 1 шт. (одна штука) Перец чили — 1 шт. (одна штука) Вода — 1 л. (один литр) Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек) Лавровый лист — 2 шт. (две штуки) Перец душистый — по вкусу Соль — 2 ст. л (две столовые ложки) Уксус — 100 мл. (сто миллилитров) Чеснок — 3 з. (три зубчика)

Пошаговое приготовление:

Чтобы подготовить листья, кочан капусты поместите в микроволновку на 10 минут при низкой мощности, затем разделите на листочки.

Приготовьте начинку: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней тёрке, перец нарежьте соломкой, острый перец — кружочками.

Лук обжарьте на растительном масле до прозрачности, добавьте к нему раздавленный чеснок и нарезанные ингредиенты, тушите до готовности, снимите с огня и остудите.

Овощной фарш заверните в капустные листья, выложите в стерилизованные банки, чередуя с петрушкой, в центр уложите брусочки свежей свеклы.

Приготовьте маринад: добавьте душистый перец, лавровый лист, перец, соль в литр воды и доведите до кипения. Выключите огонь, влейте уксус и перемешайте. Залейте этим маринадом голубцы, стерилизуйте 25 минут, затем закатайте, накройте одеялом и отправьте остывать.

Маринованные голубцы на зиму храните в подвале.

Готовьте на здоровье!