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7 способов быстро и без грязи почистить практически любую рыбу: покупать дорогое филе не придется

Сегодня можно использовать несколько простых приемов для того, чтобы быстро и без лишних загрязнений, почистить рыбу.

Отвариваем

Просто удаляем внутренности из тушки и отвариваем ее до готовности. Останется только остудить рыбу и снять с нее кожу с чешуей. Бульон можно поцедить и использовать как основу для супа.

7 способов быстро и без грязи почистить практически любую рыбу: покупать дорогое филе не придется

Использовать пакет

Укладываем тушку в пакет и внутри очищаем ее от чешуи. Этот способ не дает очисткам от тушки разлетаться по всем поверхностям.

Снимаем кожу

Делаем надрезы острым ножом и снимаем чулком. Это удобный способ, если тушка нужна для котлет или супа.

Вода

Очищаем рыбу под проточной водой или в емкости с водой. Это облегчает процесс и чешуя так не разлетается по всей кухне.

Уксус

Добавляем в воду немного уксуса и держим в ней тушку несколько минут. Такой раствор помогает чешуе быстрее отходить и легче чиститься.

Соль

Мелкую рыбешку промываем и просушиваем бумажными полотенцами, опускаем с соль. Оставляем рыбку в соли на ночи и утром просто убираем чешую. При готовке солить тушки уже не нужно.

Овощечистка

Просто и легко очищает любую чешую, как мелкую, так и крупную.

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