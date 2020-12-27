Говядина запечённая в рукаве: мясо получается мягким, сочным и ароматным

Говядина запеченная в рукаве – это стоит попробовать. Полезно и вкусно. Способ приготовления оригинальный. Обязательно возьмите мой рецепт на заметку.

Говядина в рукаве: ингредиенты

900 (девятьсот) гр – говядины 3 (три) ст. ложки – сметаны 2 (две) ст. ложки – зернистой горчицы 5 (пять) зубчиков – чеснока Соль и черный молотый перец по вкусу

Говядина в рукаве: рецепт

Говядина желательна с прослойками жира. Сочности придаст. Промойте под проточной водой мясо

Делаем маринад. Горчицу и сметану смешайте. Потом соль и перец. Я еще добавляю смесь перцев. Чеснок на четвертинки нарезанный

По мясу сделайте надрезы и вставьте в них чеснок

Мясо намажьте маринадом и положите в рукав. Закрепите рукав и оставьте на часа три мариноваться

По истечении данного времени отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на два часа

Говядина в рукаве готова: Видео

Нарежьте мясо порционными кусками. Украсьте зеленью. На гарнир отлично подойдут рис, овощи, макаронные изделия.