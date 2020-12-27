Скатерть-Самобранка

5 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Говядина запечённая в рукаве: мясо получается мягким, сочным и ароматным

Говядина запеченная в рукаве – это стоит попробовать. Полезно и вкусно. Способ приготовления оригинальный. Обязательно возьмите мой рецепт на заметку.

Говядина в рукаве: ингредиенты

Говядина запечённая в рукаве

  1. 900 (девятьсот) гр – говядины
  2. 3 (три) ст. ложки – сметаны
  3. 2 (две) ст. ложки – зернистой горчицы
  4. 5 (пять) зубчиков – чеснока
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу

Говядина в рукаве: рецепт

Говядина запечённая в рукаве

  • Говядина желательна с прослойками жира. Сочности придаст. Промойте под проточной водой мясо
  • Делаем маринад. Горчицу и сметану смешайте. Потом соль и перец. Я еще добавляю смесь перцев. Чеснок на четвертинки нарезанный
  • По мясу сделайте надрезы и вставьте в них чеснок
  • Мясо намажьте маринадом и положите в рукав. Закрепите рукав и оставьте на часа три мариноваться
  • По истечении данного времени отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на два часа

Говядина в рукаве готова: Видео

Нарежьте мясо порционными кусками. Украсьте зеленью. На гарнир отлично подойдут рис, овощи, макаронные изделия.

Говядина запечённая в рукаве

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх