Так просто, и так вкусно, готовьте сразу две порции! Ароматная выпечка к чаю: печенье за минуты

Мягкое, апельсиновое печенье, с ярким ароматом и вкусом – это очень легко, быстро и вкусно. В моей семье его очень любят, и я часто готовлю его, даже на праздники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 100 г;

сахар, 70 г;

яйцо, 1 шт;

цедра половины лимона или апельсина;

сок апельсиновый, 50 мл;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 300 г.

Процесс приготовления

Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и перетираем до однородности.

Добавляем яйцо и перемешиваем.

Трем цедру в массу на мелкой терке и перемешиваем.

Вливаем сок и перемешиваем.

Муку просеиваем. Смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу.

Вымешиваем мягкое и не липкое тесто.

Совет: муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции своего.

Укладываем в пакет тесто и отправляем на 1 час в холодильник.

Раскатываем тесто в пласт с толщиной 5 мм и вырезаем кружочки или другую форму.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем печенье взбитым желтком.

Выпекаем при 180 градусов около 20 минут.

Готовое и остывшее печенье уже можно подавать к столу. Но если у вас есть время, растопите шоколад и окуните печенье. Будет еще вкуснее. Или просто полейте печенье шоколадом.