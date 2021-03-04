Так просто, и так вкусно, готовьте сразу две порции! Ароматная выпечка к чаю: печенье за минуты

Мягкое, апельсиновое печенье, с ярким ароматом и вкусом – это очень легко, быстро и вкусно. В моей семье его очень любят, и я часто готовлю его, даже на праздники.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 70 г;
- яйцо, 1 шт;
- цедра половины лимона или апельсина;
- сок апельсиновый, 50 мл;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 300 г.
Процесс приготовления
Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и перетираем до однородности.
Добавляем яйцо и перемешиваем.
Трем цедру в массу на мелкой терке и перемешиваем.
Вливаем сок и перемешиваем.
Муку просеиваем. Смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу.
Вымешиваем мягкое и не липкое тесто.
Совет: муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции своего.
Укладываем в пакет тесто и отправляем на 1 час в холодильник.
Раскатываем тесто в пласт с толщиной 5 мм и вырезаем кружочки или другую форму.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.
Смазываем печенье взбитым желтком.
Выпекаем при 180 градусов около 20 минут.
Готовое и остывшее печенье уже можно подавать к столу. Но если у вас есть время, растопите шоколад и окуните печенье. Будет еще вкуснее. Или просто полейте печенье шоколадом.
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