Утка в маринаде: мясо утки с таким маринадом станет мягким, сочным и ароматным

Утка в маринаде – по моему рецепту получается очень нежной, сочной. Все дело в правильном маринаде и удачном соусе!
Утка в маринаде: ингредиенты
- 5 (пять) шт – кислых яблок
- Тушка утки
- 100 (сто) гр – соевого соуса
- 115 (сто пятнадцать) гр – свежевыжатого апельсинового сока
- 30 (тридцать) гр – тертого имбиря
- 1 (одна) ст. ложка – апельсиновой цедры
- 2 (две) ч. ложки – сушеного чеснока
- ½ ч. ложки – черного перца
- 2 (две) ст. ложки – меда
- ¼ ч. ложки – корицы
- Апельсины для украшения
Для соуса:
- 170 (сто семьдесят)гр – свежевыжатого апельсинового сока
- 12 (двенадцать) ст. ложек – сока и жира из утки
- Мякоть апельсина
- 2 (две) ст. ложки – меда
- 2 (две) ч. ложки – крахмала
- 50 (пятьдесят) мл – воды
- Щепотка корицы
- 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
Утка в маринаде: рецепт
- Выпотрошите утку, очистите от перьев, промойте, удалите сальные железы на хвосте
- В посуде смешайте апельсиновый сок, соевый соус, цедру апельсина, имбирь, мед. Перемешайте хорошенько, мед должен раствориться
- Маринадом залейте утку, накройте, и уберите в холодильник на сутки. Периодически переворачивайте утку, чтобы маринад распределился равномерно
- Яблоко нарежьте кольцами, и разложите на противень. Чеснок, молотый перец смешайте, и тщательно натрите птицу
- Оставшиеся яблоки нарежьте на 4 части. Присыпьте корицей, добавьте мед. Перемешайте. Яблоки уложите в утку, закрепите шпажкой, или зубочистками. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа
- Соберите сок с противня, перелейте в посуду и отправьте утку в духовку еще на тридцать минут
- Готовим соус. Утиный жир, лимонный и апельсиновый сок, мед, корицу перемешайте и доведите до кипения. Крахмал соедините с водой и добавьте в соус. Доведите до кипения. Добавьте мякоть апельсина, и еще раз доведите до кипения. Соус будет кисло – сладким. Полейте утку жиром и соком. Запекайте минут двадцать
- Утку уложите на блюдо, украсьте апельсинами. Подавать с соусом!
Утка в маринаде готова!
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