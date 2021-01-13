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Утка в маринаде: мясо утки с таким маринадом станет мягким, сочным и ароматным

Утка в маринаде – по моему рецепту получается очень нежной, сочной. Все дело в правильном маринаде и удачном соусе!

Утка в маринаде: ингредиенты

Утка в маринаде

  1. 5 (пять) шт – кислых яблок
  2. Тушка утки
  3. 100 (сто) гр – соевого соуса
  4. 115 (сто пятнадцать) гр – свежевыжатого апельсинового сока
  5. 30 (тридцать) гр – тертого имбиря
  6. 1 (одна) ст. ложка – апельсиновой цедры
  7. 2 (две) ч. ложки – сушеного чеснока
  8. ½ ч. ложки – черного перца
  9. 2 (две) ст. ложки – меда
  10. ¼ ч. ложки – корицы
  11. Апельсины для украшения

Для соуса:

  1. 170 (сто семьдесят)гр – свежевыжатого апельсинового сока
  2. 12 (двенадцать) ст. ложек – сока и жира из утки
  3. Мякоть апельсина
  4. 2 (две) ст. ложки – меда
  5. 2 (две) ч. ложки – крахмала
  6. 50 (пятьдесят) мл – воды
  7. Щепотка корицы
  8. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока

Утка в маринаде: рецепт

Утка в маринаде

  • Выпотрошите утку, очистите от перьев, промойте, удалите сальные железы на хвосте
  • В посуде смешайте апельсиновый сок, соевый соус, цедру апельсина, имбирь, мед. Перемешайте хорошенько, мед должен раствориться
  • Маринадом залейте утку, накройте, и уберите в холодильник на сутки. Периодически переворачивайте утку, чтобы маринад распределился равномерно
  • Яблоко нарежьте кольцами, и разложите на противень. Чеснок, молотый перец смешайте, и тщательно натрите птицу
  • Оставшиеся яблоки нарежьте на 4 части. Присыпьте корицей, добавьте мед. Перемешайте.
    Яблоки уложите в утку, закрепите шпажкой, или зубочистками. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа
  • Соберите сок с противня, перелейте в посуду и отправьте утку в духовку еще на тридцать минут
  • Готовим соус. Утиный жир, лимонный и апельсиновый сок, мед, корицу перемешайте и доведите до кипения. Крахмал соедините с водой и добавьте в соус. Доведите до кипения. Добавьте мякоть апельсина, и еще раз доведите до кипения. Соус будет кисло – сладким. Полейте утку жиром и соком. Запекайте минут двадцать
  • Утку уложите на блюдо, украсьте апельсинами. Подавать с соусом!

Утка в маринаде готова!

Утка в маринаде

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