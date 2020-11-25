Сырные оладьи — завтрак на скорую руку. Проще простого!

Золотистые сырные оладьи! Просто неповторимый завтрак! Но вовсе не сложный. Такие сырные оладьи может запросто приготовить любой желающий.

Оладьи, как маленькие солнышки в Вашей тарелке, заставят Вас улыбнуться. А мысль о том, что это чудо создано Вашими руками, сделает эту улыбку ярче и лучистее.

Сырные оладьи: нужно

Одно куриное яйцо (желательно среднего размера)

Сто пятьдесят граммов сыра (сюда наиболее подойдут сорта наподобие сыра Гауда и сыра Чеддер)

Сто пятьдесят миллилитров молока

Двадцать пять граммов соды или разрыхлителя

Двести восемьдесят граммов муки

Специи (соль, чёрный молотый перец)

Как воплотить в реальность сырные оладьи нашей мечты:

Начнём с того, что нужно взять среднего размера глубокую пластиковую миску. Промыть куриное яйцо и разбить его в указанную ёмкость. Тщательно взбить яйцо, пока не получится однообразная масса.

Теперь уже можно вливать молоко. Желательно, чтобы молоко было домашним, хотя, конечно, подойдёт и магазинное. Если решили использовать соду, советуем погасить её в молоке. Продолжить взбивать с помощью венчика.

Отрезать кусок твёрдого сыра необходимого размера. Натереть сыр на тёрке. Советуем взять относительно мелкую тёрку.

Добавить натёртый сыр к молоку с яйцом и снова перемешать.

Всыпать в ту же ёмкость соль, разрыхлитель (лишь в случае, если соду не использовали) и молотый перец.

Понемногу просеять в миску двести восемьдесят граммов муки, не прекращая размешивать, чтобы тесто оставалось однородным.

Пока тесто немного передохнёт, включить плиту и, поставив на неё не подгорающую (желательно тефалевую) сковороду, подождать пока та раскалится (нам-то отдыхать ещё рановато).

Ага, вот и подошёл самый интересный момент. С помощью столовой ложки выложить тесто на сковороду.

Ах, как зашипело, и какой сразу распространился аромат. Золотистые оладьи перекладываем со сковороды на плоское блюдо.

Сырные оладьи: Видео

От такого завтрака прямо настроение поднимается.