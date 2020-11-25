Сырные оладьи — завтрак на скорую руку. Проще простого!

Золотистые сырные оладьи! Просто неповторимый завтрак! Но вовсе не сложный. Такие сырные оладьи может запросто приготовить любой желающий.
Оладьи, как маленькие солнышки в Вашей тарелке, заставят Вас улыбнуться. А мысль о том, что это чудо создано Вашими руками, сделает эту улыбку ярче и лучистее.
Сырные оладьи: нужно
- Одно куриное яйцо (желательно среднего размера)
- Сто пятьдесят граммов сыра (сюда наиболее подойдут сорта наподобие сыра Гауда и сыра Чеддер)
- Сто пятьдесят миллилитров молока
- Двадцать пять граммов соды или разрыхлителя
- Двести восемьдесят граммов муки
- Специи (соль, чёрный молотый перец)
Как воплотить в реальность сырные оладьи нашей мечты:
- Начнём с того, что нужно взять среднего размера глубокую пластиковую миску. Промыть куриное яйцо и разбить его в указанную ёмкость. Тщательно взбить яйцо, пока не получится однообразная масса.
- Теперь уже можно вливать молоко. Желательно, чтобы молоко было домашним, хотя, конечно, подойдёт и магазинное. Если решили использовать соду, советуем погасить её в молоке. Продолжить взбивать с помощью венчика.
- Отрезать кусок твёрдого сыра необходимого размера. Натереть сыр на тёрке. Советуем взять относительно мелкую тёрку.
- Добавить натёртый сыр к молоку с яйцом и снова перемешать.
- Всыпать в ту же ёмкость соль, разрыхлитель (лишь в случае, если соду не использовали) и молотый перец.
- Понемногу просеять в миску двести восемьдесят граммов муки, не прекращая размешивать, чтобы тесто оставалось однородным.
- Пока тесто немного передохнёт, включить плиту и, поставив на неё не подгорающую (желательно тефалевую) сковороду, подождать пока та раскалится (нам-то отдыхать ещё рановато).
- Ага, вот и подошёл самый интересный момент. С помощью столовой ложки выложить тесто на сковороду.
Ах, как зашипело, и какой сразу распространился аромат. Золотистые оладьи перекладываем со сковороды на плоское блюдо.
Сырные оладьи: Видео
От такого завтрака прямо настроение поднимается.
Сырные оладьи - завтрак на скорую руку. Проще простого! - На Кухне
Золотистые сырные оладьи! Просто неповторимый завтрак! Но вовсе не сложный. Такие сырные оладьи может запросто приготовить любой желающий.
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии