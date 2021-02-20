Попробовал в ресторане вкусный и дорогой грибной суп. Узнал рецепт и приготовил дома: семья оценила

Грибные супы – это очень вкусные, сытные и ароматные блюда. Особенно, если готовить их по хорошему рецепту и с качественными грибами.
Был я в ресторане и заказал грибной суп – пюре и мне он очень понравился. Не постеснялся и спросил у повара рецепт, теперь делюсь с вами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- грибы шампиньоны или вешенки, 300 г;
- сухие грибы любые, 50 г;
- вода;
- сливки жирные, 100 мл;
- масло сливочное, 30 г;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Картофель и лук режем кусочками и обжариваем.
Грибы режем кусочками и смешиваем с картофелем и луком.
Сухие грибы предварительно замачиваем, потом режем кусочками и добавляем к прочим продуктам.
Заливаем все водой, чтобы она накрыла продукты и варим 35 минут.
Совет: чтобы было вкуснее, добавьте еще пару ложек мясного бульона.
Солим и перчим, варим еще несколько минут и снимаем в плиты.
Добавляем сливки и масло сливочное, перебиваем суп погружным блендером.
При подаче добавляем свежую зелень.
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