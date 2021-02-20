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Попробовал в ресторане вкусный и дорогой грибной суп. Узнал рецепт и приготовил дома: семья оценила

Грибные супы – это очень вкусные, сытные и ароматные блюда. Особенно, если готовить их по хорошему рецепту и с качественными грибами.

Был я в ресторане и заказал грибной суп – пюре и мне он очень понравился.  Не постеснялся и спросил у повара рецепт, теперь делюсь с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • грибы шампиньоны или вешенки, 300 г;
  • сухие грибы любые, 50 г;
  • вода;
  • сливки жирные, 100 мл;
  • масло сливочное, 30 г;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Картофель и лук режем кусочками и обжариваем.

Грибы режем кусочками и смешиваем с картофелем и луком.

Сухие грибы предварительно замачиваем, потом режем кусочками и добавляем к прочим продуктам.

Заливаем все водой, чтобы она накрыла продукты и варим 35 минут.

Совет: чтобы было вкуснее, добавьте еще пару ложек мясного бульона.

Солим и перчим, варим еще несколько минут и снимаем в плиты.

Добавляем сливки и масло сливочное, перебиваем суп погружным блендером.

При подаче добавляем свежую зелень.

Попробовал в ресторане вкусный и дорогой грибной суп. Узнал рецепт и приготовил дома: семья оценила

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