Попробовал в ресторане вкусный и дорогой грибной суп. Узнал рецепт и приготовил дома: семья оценила

Грибные супы – это очень вкусные, сытные и ароматные блюда. Особенно, если готовить их по хорошему рецепту и с качественными грибами.

Был я в ресторане и заказал грибной суп – пюре и мне он очень понравился. Не постеснялся и спросил у повара рецепт, теперь делюсь с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 2 шт;

лук, 1 шт;

грибы шампиньоны или вешенки, 300 г;

сухие грибы любые, 50 г;

вода;

сливки жирные, 100 мл;

масло сливочное, 30 г;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Картофель и лук режем кусочками и обжариваем.

Грибы режем кусочками и смешиваем с картофелем и луком.

Сухие грибы предварительно замачиваем, потом режем кусочками и добавляем к прочим продуктам.

Заливаем все водой, чтобы она накрыла продукты и варим 35 минут.

Совет: чтобы было вкуснее, добавьте еще пару ложек мясного бульона.

Солим и перчим, варим еще несколько минут и снимаем в плиты.

Добавляем сливки и масло сливочное, перебиваем суп погружным блендером.

При подаче добавляем свежую зелень.