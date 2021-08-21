Вместо 3 часов, готовлю 30 минут. Заготовка на зиму: густая томатная паста

Густая и ароматная томатная паста получается без лишних хлопот и потери времени на кухне.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 5 кг;
Процесс приготовления
Томаты выбираем мясистые, но не сильно сочные, чтобы не заниматься увариваем пюре.
Измельчаем томаты блендером и отправляем на огонь.
Сверху ставим мелкое сито и убираем черпаком сок, который будет набираться.
В течение 30 минут варим массу и убираем сок.
Перекладываем пасту в сито и даем стекать лишнему соку в течение 10 минут.
При помощи ложки перетираем массу через сито, чтобы удалить кусочки кожуры и семена.
На этом этапе можно разложить пасту в пакеты и отправляем в морозильную камеру для заморозки на зиму.
Модно перекипятить ее и разложить по сухим и стерильным банкам, закрутить крышками и отправить в подвал или в кладовку. Соус будет долго хранится.
Если есть врем и желание, можно заправить соус солью, сахаром, тертым чесноком, добавить ароматные травы и специи, варить минут 5 и только потом раскладывать по банкам на хранение.
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