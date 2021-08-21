Вместо 3 часов, готовлю 30 минут. Заготовка на зиму: густая томатная паста

Густая и ароматная томатная паста получается без лишних хлопот и потери времени на кухне.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 5 кг;

Процесс приготовления

Томаты выбираем мясистые, но не сильно сочные, чтобы не заниматься увариваем пюре.

Измельчаем томаты блендером и отправляем на огонь.

Сверху ставим мелкое сито и убираем черпаком сок, который будет набираться.

В течение 30 минут варим массу и убираем сок.

Перекладываем пасту в сито и даем стекать лишнему соку в течение 10 минут.

При помощи ложки перетираем массу через сито, чтобы удалить кусочки кожуры и семена.

На этом этапе можно разложить пасту в пакеты и отправляем в морозильную камеру для заморозки на зиму.

Модно перекипятить ее и разложить по сухим и стерильным банкам, закрутить крышками и отправить в подвал или в кладовку. Соус будет долго хранится.

Если есть врем и желание, можно заправить соус солью, сахаром, тертым чесноком, добавить ароматные травы и специи, варить минут 5 и только потом раскладывать по банкам на хранение.