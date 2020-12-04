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Слоеный торт: украшение вашего стола

Слоеный торт! Ни одно застолье в вашем доме не обходится без интересных и вкусных блюд? Слоеный торт украсит ваш стол.

Слоеный торт: приготовление

Слоеный торт

  • Приготовить слоеное тесто (или купить готовое). Разделить его на 4 части и раскатать. Испечь в духовке. Полученные коржи достать из духовки и отложить.
  • Яйца сварить, очистить и мелко нарезать. Взять куриное филе и хорошо отварить,также порезать мелкими кусочками.
  • Маринованные грибы откинуть на сито. Когда жидкость стечет, тонко нарезать тонкими полосками. Почистить лук и также порезать колечками. Разделить их пополам. На растительном масле все прожарить на сковороде. Жарить до того, пока лук не станет мягким.
  • Чеснок очистить от шелухи и натереть. Сыр также натереть на терке. Все перемешать.
  • Взять коржи и каждый смазать майонезом. Затем на первый корж положить куриное филе, посолить. Сверху положить второй корж, на который выложить обжаренные грибы с луком (заранее посолить по вкусу).
  • Положить третий корж поверх грибов, а сверху выложить тертые яйца, посолить. Четвертый корж положить верхним слоем и посыпать тертым сыром с чесноком. Украсить зеленью. Можно сверху положить ломтики помидоров и перец, порезанный колечками.
  • Торт поместить в холодильник на три часа.
    Когда пропитается, подавать к столу.

Слоеный торт: украшение вашего стола

Слоеный торт: ингредиенты

  • слоеное тесто – на четыре коржа
  • куриное филе – 300 г
  • маринованные шампиньоны – 1 банка (можно взять другие грибы)
  • лук – две головки
  • яйца – 4 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – один зубчик
  • майонез – 400 г
  • соль – по вкусу
  • зелень, помидоры и красный перец – для украшения
  • растительное масло – для жарки

Слоеный торт: готов!

Попробуйте, очень вкусно! Приятного аппетита!

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