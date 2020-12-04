Слоеный торт: украшение вашего стола

Слоеный торт! Ни одно застолье в вашем доме не обходится без интересных и вкусных блюд? Слоеный торт украсит ваш стол.
Слоеный торт: приготовление
- Приготовить слоеное тесто (или купить готовое). Разделить его на 4 части и раскатать. Испечь в духовке. Полученные коржи достать из духовки и отложить.
- Яйца сварить, очистить и мелко нарезать. Взять куриное филе и хорошо отварить,также порезать мелкими кусочками.
- Маринованные грибы откинуть на сито. Когда жидкость стечет, тонко нарезать тонкими полосками. Почистить лук и также порезать колечками. Разделить их пополам. На растительном масле все прожарить на сковороде. Жарить до того, пока лук не станет мягким.
- Чеснок очистить от шелухи и натереть. Сыр также натереть на терке. Все перемешать.
- Взять коржи и каждый смазать майонезом. Затем на первый корж положить куриное филе, посолить. Сверху положить второй корж, на который выложить обжаренные грибы с луком (заранее посолить по вкусу).
- Положить третий корж поверх грибов, а сверху выложить тертые яйца, посолить. Четвертый корж положить верхним слоем и посыпать тертым сыром с чесноком. Украсить зеленью. Можно сверху положить ломтики помидоров и перец, порезанный колечками.
- Торт поместить в холодильник на три часа. Когда пропитается, подавать к столу.
Слоеный торт: ингредиенты
- слоеное тесто – на четыре коржа
- куриное филе – 300 г
- маринованные шампиньоны – 1 банка (можно взять другие грибы)
- лук – две головки
- яйца – 4 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – один зубчик
- майонез – 400 г
- соль – по вкусу
- зелень, помидоры и красный перец – для украшения
- растительное масло – для жарки
Слоеный торт: готов!
Попробуйте, очень вкусно! Приятного аппетита!
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