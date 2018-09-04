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Гречневая каша с грибами и ароматной петрушкой

Советую петрушки не жалеть!

Гречневая каша с грибами и ароматной петрушкой
 
Ингредиенты:

400 гр шампиньонов,
1 луковица,
1 чашка гречки (чашка=240мл),
2 чашки воды,
1 пучок петрушки,
2 ст.л. оливкового масла,
соль

Приготовление:

Варим гречку в соотношение 2 чашки воды и 1 чашка крупы. Всыпаем в кипящую подсоленную воду гречку и убавляем огонь на минимальный. Гречку не мешаем до конца варки.

Варим до готовности.

Нарезаем грибы пластинками и лук мелко.

Обжариваем лук в небольшом количестве масла до румяности.

Добавляем грибы и продолжаем жарить около 5-7 минут.

Добавляем грибы и мелко рубленную петрушку к гречке и аккуратно всё перемешиваем.

Приятного аппетита!

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