Гречневая каша с грибами и ароматной петрушкой

Советую петрушки не жалеть!
Ингредиенты:
400 гр шампиньонов,
1 луковица,
1 чашка гречки (чашка=240мл),
2 чашки воды,
1 пучок петрушки,
2 ст.л. оливкового масла,
соль
Приготовление:
Варим гречку в соотношение 2 чашки воды и 1 чашка крупы. Всыпаем в кипящую подсоленную воду гречку и убавляем огонь на минимальный. Гречку не мешаем до конца варки.
Варим до готовности.
Нарезаем грибы пластинками и лук мелко.
Обжариваем лук в небольшом количестве масла до румяности.
Добавляем грибы и продолжаем жарить около 5-7 минут.
Добавляем грибы и мелко рубленную петрушку к гречке и аккуратно всё перемешиваем.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии