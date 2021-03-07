Сочная печень на сковороде. Сложно будет найти пень в продаже, когда все узнают об этом рецепте

Сочная печень на сковороде получается очень нежной и сочной! Рецепт невероятно прост в приготовлении. Многие недолюбливают этот невероятно полезный и ценный продукт. А зря! Но попробовав печень в таком варианте — вы точно будете готовить ее постоянно!
Сочная печень на сковороде: ингредиенты
- 1 (один) кг — говяжьей печени
- 3 (три) шт — сладкого перца
- 2 (две) шт — помидоров
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — острого перца
- зира
- петрушка
- перец
- соль
- петрушка
Рецепт приготовления:
- Печень нарежьте кусочками
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Острый перец разрезаем на две части, удалите семена и нарежьте крупными кусочками
- Помидоры нарежьте кубиком
- На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. И выложите печень
- Обжаривайте две минуты до того момента, пока печень поменяет цвет
- Добавьте лук, перемешайте и жарьте буквально минуту
- Добавьте помидоры, перемешайте и добавьте сладкий и острый перец, перемешайте. Жарьте одну минуту и перчите по вкусу, добавьте паприку, семена зиры перетертые и соль. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне пару минут. Перед подачей посыпьте зеленью. На гарнир можно и картофельное пюре, и рис, макаронные изделия. Сочная печень на сковороде очень полезна! Готовьте на здоровье!
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