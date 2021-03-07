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Сочная печень на сковороде. Сложно будет найти пень в продаже, когда все узнают об этом рецепте

Сочная печень на сковороде получается очень нежной и сочной! Рецепт невероятно прост в приготовлении. Многие недолюбливают этот невероятно полезный и ценный продукт. А зря! Но попробовав печень в таком варианте — вы точно будете готовить ее постоянно!

Сочная печень на сковороде

Сочная печень на сковороде: ингредиенты

  1. 1 (один) кг — говяжьей печени
  2. 3 (три) шт — сладкого перца
  3. 2 (две) шт — помидоров
  4. 2 (две) шт — лука
  5. 1 (одна) шт — острого перца
  6. зира
  7. петрушка
  8. перец
  9. соль
  10. петрушка

Рецепт приготовления:

  • Печень нарежьте кусочками
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Острый перец разрезаем на две части, удалите семена и нарежьте крупными кусочками
  • Помидоры нарежьте кубиком
  • На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. И выложите печень
  • Обжаривайте две минуты до того момента, пока печень поменяет цвет
  • Добавьте лук, перемешайте и жарьте буквально минуту
  • Добавьте помидоры, перемешайте и добавьте сладкий и острый перец, перемешайте. Жарьте одну минуту и перчите по вкусу, добавьте паприку, семена зиры перетертые и соль. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне пару минут. Перед подачей посыпьте зеленью. На гарнир можно и картофельное пюре, и рис, макаронные изделия. Сочная печень на сковороде очень полезна!
    Готовьте на здоровье!

 

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