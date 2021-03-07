Сочная печень на сковороде. Сложно будет найти пень в продаже, когда все узнают об этом рецепте

Сочная печень на сковороде получается очень нежной и сочной! Рецепт невероятно прост в приготовлении. Многие недолюбливают этот невероятно полезный и ценный продукт. А зря! Но попробовав печень в таком варианте — вы точно будете готовить ее постоянно!

Сочная печень на сковороде: ингредиенты

1 (один) кг — говяжьей печени 3 (три) шт — сладкого перца 2 (две) шт — помидоров 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — острого перца зира петрушка перец соль петрушка

Рецепт приготовления: