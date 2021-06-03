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Яблочный пирог по-польски. Рассыпчатое тесто и сочная начинка

Яблочный пирог по-польски — невероятно вкусный и нежный десерт, который обязательно понравится вашим родным и друзьям.

Яблочный пирог по-польски: ингредиенты

Яблочный пирог по-польски

Тесто:

  1. Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
  2. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яичные желтки — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  2. Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лимонный сок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Цедра одного ломона

Суфле:

  1. Сахар — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
  2. Яичные белки  — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Размягчённое сливочное масло выложите в глубокую миску.
  • К маслу добавьте яичные желтки и разотрите венчиком до однородности.
  • После этого муку смешайте с разрыхлителем и просейте.
  • Замесите тесто, разделите его на две части в соотношении 60/40
  • Оба куска теста заверните в шары и оберните в пищевую плёнку.
  • Маленький шар поставьте в морозильную камеру, а большой шар в холодильную камеру.
  • Приготовьте начинку: для этого очистите яблоки и натрите на крупной тёрке, добавьте лимонный сок и перемешайте.
  • Яблоки потушите на среднем огне 15 минут и отложите остывать. В тушёные яблоки добавьте лимонную цедру и перемешайте.
    Начинка готова.
  • Большой кусок теста достаньте из холодильника и раскатайте в тонкую лепёшку.
  • Застелите форму для выпекания пергаментом, раскатанный пласт переложите в форму, распределите по дну и сформируйте бортики.
  • Влейте в миску белки, добавьте обычный и ванильный сахар.
  • Белковую массу взбейте до плотной, пышной пены.
  • Яблочную начинку выложите в форму для выпечки на слой теста.
  • Половину замороженного теста натрите на тёрке и распределите сверху яблочной начинки.
  • После этого влейте в форму белковую массу и разровняйте.
  • Сверху белков распределите вторую половину замороженного тёртого теста.
  • Выпекайте пирог 45-50 минут при температуре 180 градусов.
  • После выпекания пирог достаньте из формы.

Яблочный пирог по-польски — очень вкусный и рассыпчатый.

Яблочный пирог по-польски. Рассыпчатое тесто и сочная начинка 2

Пеките на здоровье!

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